Gratuit l'été : la téléassistance Val'Ecoute pour lutter contre la canicule

L’été, lorsque les proches s’absentent pour les vacances ou lorsque la chaleur s’installe, la plateforme d’appels Val’Ecoute prend le relais ! En cas d’alerte canicule, Val’Écoute contacte par téléphone l’ensemble des abonnés et s’assure de leur bonne santé.

Val’Écoute, un système de téléassistance préventif

Disponible 24 heures/24 et 7jours/7, la prévention par l’écoute est un outil précieux à destination des personnes âgées, en situation de handicap ou à mobilité réduite. Grâce à un collier ou un bracelet porté en permanence, la personne reste libre de ses activités, au sein de son domicile.

D’une simple pression sur un bouton unique, l’abonné est mis en relation avec un interlocuteur qui écoute, conseille et adapte l’intervention en fonction de la situation. La famille et les proches sont automatiquement prévenus en cas d’incident.

Val’Écoute assure aussi un soutien psychologique et une oreille attentive en cas de baisse de moral ou de sentiment d’isolement.

Inscrivez-vous !

Qui peut bénéficier de la gratuité ?

Pour bénéficier du dispositif, vous devez :

être demandeur éligible ou bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), la prestation de compensation du handicap (PCH), l'aide ménagère au titre de l'aide sociale ou l'allocation compensatrice tierce personne (ACTP) pour les plus de 60 ans

disposer d'une ligne téléphonique ou portable

ne pas être déjà abonné à la téléassistance

désigner une personne dépositaire des clés.

La gratuité est possible pour une première demande et seulement le temps de l'été. Il est possible de continuer à bénéficier de Val'Ecoute en septembre, à raison de 10€ par mois.

Comment faire sa demande ?

Pour bénéficier de la gratuité en été, vous avez deux possibilités.

Option 1 : par voie postale

1 - Remplir le formulaire dédié (en téléchargement ici )

2 – Identifier un « dépositaire des clés »

Le dépositaire des clés est un proche de la personne en mesure d’intervenir rapidement si la plateforme d’appel le contacte.

3 – Renvoyer le formulaire de demande préalablement rempli au Département :

Conseil départemental du Val-de-Marne

Direction de l'Autonomie

Hôtel du Département

94054 Créteil Cédex

Option 2 : directement en ligne

1- Remplir le formulaire en ligne sur notre site