Gros plan sur le métier d'auxiliaire de puériculture

Quel est le rôle de l'auxiliaire de puériculture ?

L'auxiliaire de puériculture peut exercer :

en centre de PMI (protection maternelle et infantile), où elle accueille les enfants, conseille les parents, assiste aux consultations données par le médecin, pèse et mesure les enfants et tient à jour les dossiers ;

(protection maternelle et infantile), où elle accueille les enfants, conseille les parents, assiste aux consultations données par le médecin, pèse et mesure les enfants et tient à jour les dossiers ; en crèche où elle s'occupe d'un groupe de 5 à 8 enfants en bas-âge. Ses activités quotidiennes suivent le rythme des enfants : elle veille en permanence aux besoins et au développement de l'enfant. L'auxiliaire apprend aux plus grands à manger seuls, à marcher, à devenir propres. Elle organise également des jeux et des activités d'éveil.

où elle s'occupe d'un groupe de 5 à 8 enfants en bas-âge. Ses activités quotidiennes suivent le rythme des enfants : elle veille en permanence aux besoins et au développement de l'enfant. L'auxiliaire apprend aux plus grands à manger seuls, à marcher, à devenir propres. Elle organise également des jeux et des activités d'éveil. Elle est membre d’une équipe pluridisciplinaire et travaille sous le contrôle d'un responsable (puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, infirmière…).

Vidéo : découvrez le témoignage de Muriel Verstraeten, auxiliaire de puériculture

J'aime travailler au Département pour les conditions de travail, l'esprit d'équipe et les possibilités d'évolution. Muriel Verstraeten

Travailler en crèche départementale



Travailler en crèche départementale, crèche Anne-Sylvestre à Chevilly-Larue ; crédit photo : D. Merle

Le Département est engagé dans une démarche de création de 1000 solutions d'accueil supplémentaires des tout-petits. Grâce à la construction de nouvelles crèches, la rénovation ou l'extension de bâtiments déjà existants, 262 places supplémentaires ont été créées ou sont en cours de création. En 2024, la 79e crèche départementale ouvrira ses portes à Limeil-Brévannes.

Les crèches départementales proposent 4500 places pour les enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Elles offrent un espace de vie et de développement à la fois protecteur et sécurisant. Les enfants sont accueillis par des équipes professionnelles diplômées et formées. Elles instaurent également un échange permanent avec les parents notamment dans le cadre des conseils d’établissement, permettant ainsi d’améliorer le service rendu à partir du recueil de l’avis des familles.

Tous les étés, les crèches départementales bénéficient d'une cure de jouvence : des travaux de rénovations sont entrepris pour mieux accueillir les enfants et le personnel départemental. De nouvelles crèches voient également le jour.

Métiers de la petite enfance : le Département recrute

La collectivité recrute toute l'année :