Gros plan sur le métier d'auxiliaire de puériculture (F/H)

Quel est le rôle de l'auxiliaire de puériculture ?

Les auxiliaires de puériculture assurent l’encadrement quotidien des jeunes enfants dans ses dimensions d’éveil et de soin, sous la responsabilité et la guidance des directeurs, adjoints et éducateurs de jeunes enfants (EJE). Ces agents s’assurent en collaboration avec les EJE que l’aménagement et les jeux proposés répondent aux besoins des enfants. Les auxiliaires participent à la mise en place du projet éducatif.

Auxiliaire de puériculture, crèche départementale André-Gouy à Orly ; crédit photo : M. Lumbroso L'auxiliaire de puériculture peut exercer :

où il s'occupe d'un groupe de 5 à 8 enfants en bas-âge. Ses activités quotidiennes suivent le rythme des enfants : il veille en permanence aux besoins et au développement de l'enfant. L'auxiliaire apprend aux plus grands à manger seuls, à marcher, à devenir propres. Il organise également des jeux et des activités d'éveil. en centre de PMI (protection maternelle et infantile), où il accueille les enfants, conseille les parents, assiste aux consultations données par le médecin, pèse et mesure les enfants et tient à jour les dossiers.

Vidéo : découvrez le témoignage de Muriel Verstraeten, auxiliaire de puériculture

Travailler en crèche départementale

Les crèches départementales proposent 4500 places pour les enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Elles offrent un espace de vie et de développement à la fois protecteur et sécurisant. Les enfants sont accueillis par des équipes professionnelles diplômées et formées. Les crèches sont aussi lieu idéal pour instaurer un échange permanent avec les parents notamment dans le cadre des conseils d’établissement, permettant ainsi d’améliorer le service rendu à partir du recueil de l’avis des familles.

Tous les étés, les crèches départementales bénéficient d'une cure de jouvence : des travaux de rénovations sont entrepris pour mieux accueillir les enfants et le personnel départemental. De nouvelles crèches voient également le jour.

Ce métier est fait pour vous si : vous avez un diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture

vous avez une expérience dans le domaine de la petite enfance

vous connaissez les besoins fondamentaux des enfants et de leur développement

Métiers de la petite enfance : le Département du Val-de-Marne recrute

La collectivité recrute toute l'année :