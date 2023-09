Handisport : Robert Marchant relève (encore) le défi avec son "vélo à bras"

Robert Marchant entouré de ses proches, en 2023 (©DR/Robert Marchant) Si vous vous promenez le long de la Marne, vous croiserez sûrement Robert Marchant sur son étonnant véhicule. Un "vélo à bras" (ou "handbike"), constitué d'un fauteuil roulant fixé à la fourche d'un vélo, dont il actionne le pédalier à la force des biceps.

En 2023, mission : Mont-Blanc

L'ancien athlète devenu paraplégique à 22 ans, à la suite d'une mauvaise chute lors d'une démonstration de gymnastique, n'a jamais renoncé au sport.

Après les 805 km de Saint-Jacques de Compostelle en 2019, la montée du Mont Ventoux en 2021, le tronçon Briançon-Alpe d'Huez en 2022, le sportif paraplégique a accompli un nouveau défi, en août 2023. A 72 ans, Robert Marchant, est parti à la conquête du Mont-Blanc : 303 km, 7 cols, 8 350 m de dénivelé… à la seule force des bras.

Une prouesse réalisée grâce à un entraînement intensif... et grâce à un mental d'acier que Robert Marchant. Au micro de BFM, l'athlète campinois explique : "J'ai toujours été volontaire, tout le temps. Je crois que c'est ma force. Je pense que c'est la force, déjà, grâce à la gymnastique. En gymnastique sportive, on veut tellement réussir, on est tellement teigneux qu'on est fort. Je pense que c'est aussi l'éducation que j'ai eue de mes parents."

Parmi ses soutiens, Robert Marchant peut compter sur le Département du Val-de-Marne qui encourage le sport (amateur comme de haut niveau) et qui est l'acteur principal dans le champ du handicap.

Les étapes de Robert Marchant

Etape 1 : Les Houches – Orsières : 59 km

Etape 2 : Orsières – Aoste : 58,2 km

Etape 3 : Aoste – Bourg Saint Maurice : 77,5km

Etape 4 : Bourg Saint Maurice – Beaufort : 40,1km

Etape 5 : Beaufort – Les Houches : 69,2km

Souvenir de 2021...

Ce matin d'avril 2021, il vient d'avaler, à 20km/h, une trentaine de kilomètres le long de la Marne. L'entraînement, quasi quotidien, le propulse chaque jour un peu plus vers son objectif ultime : l'ascension du mont Ventoux.

Un beau challenge pour mes 70 ans

C'est à l'age de 10 ans qu'il débute la gymnastique au Red Star Club de Champigny. "A 15 ans, en 1967, je participais aux premiers Jeux du Val-de-Marne dans la catégorie gymnastique sportive, se souvient le sportif, jeune espoir du club dans les années 1970. Même après mon accident, je n'ai jamais lâché la gymnastique. Cela fait quarante ans que je suis bénévole au Red Star, comme entraîneur puis trésorier... J'ai aussi été juge international à la Fédération française de gymnastique pendant vingt-cinq ans."

Lorsqu'en 2018 ses camarades lui proposent de se lancer sur les chemins de Compostelle, Robert Marchant accepte. "La gymnastique exige équilibre, souplesse et force, ça vous donne un mental d'acier." Le Campinois parcourt 805 km en 14 jours sur son "vélo à bras".

Une aventure collective extraordinaire. J'ai reçu énormément d'encouragements !

Accompagné de ses proches, Robert Marchant en haut du Mont Ventoux (2021) En septembre 2021, il s'est mesuré au Géant de Provence, sommet mythique pour les amoureux de la petite reine, avec ses 26 km de grimpe et ses 1 910 mètres d'altitude.

Ce nouveau pari a nécessité une adaptation technique aux forts dénivelés pour son vélo-fauteuil, et une préparation à l'altitude pour le gymnaste.

Mais les financements sont là et, cagnotte en ligne à l'appui, le septuagénaire s'était élancé, depuis la ville de Sault, dans le Vaucluse, l'esprit et le corps avides de dépassement de soi et de grands espaces. "Quand je croise des enfants lors de mes entraînements, ils sont émerveillés !" s'amuse Robert, conscient de semer du rêve au passage de sa drôle de machine.