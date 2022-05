Inauguration de programmes d'habitat mixte à Ivry-sur-Seine : le logement reste une priorité du Département

Inauguration de la résidence Influence à Ivry-sur-Seine, dont une partie de logements sociaux. Photo : L.E. Rocq-Havard

Deux nouvelles résidences ont été inaugurées par Métin Yavuz, conseiller départemental et président du Groupe Valophis, la ville d'Ivry-sur-Seine et les partenaires du projet :

la résidence Influence , située au 122 boulevard Paul Vaillant Couturier, comprend 144 logements dont 86 logements en accession, 31 logements locatifs intermédiaires, 27 logements locatifs sociaux et 3 locaux d’activité.

la résidence Skyline, localisée au 17 rue Pierre Rigaud, regroupe 99 logements dont 60 logements en accession, 39 logements locatifs sociaux et 1 local d'activité.

Si la construction de ces résidences est évidemment une fierté pour la ville, elle l'est également pour le Département qui a financé ce programme immobilier par le biais d'une convention avec l'opérateur social Valophis Habitat. En échange d'une aide départementale annuelle de 13 millions d'euros, Valophis Habitat s'engage à construire 2628 logements sociaux, soit environ 440 par an pendant la durée de cette convention qui s'étale jusqu'à fin 2026. Un partenariat destiné à soutenir un logement social de qualité et durable dans le Val-de-Marne.

Promouvoir un territoire équilibré en matière d'habitat



Inauguration de la résidence Skyline à Ivry-sur-Seine, dont une partie de logements sociaux. Photo : L.E. Rocq-Havard

Si l'État pilote la politique du logement et fixe les grandes orientations nationales, les départements ont un rôle-clé. Le Conseil départemental n'a pas la compétence pour attribuer des logements, mais il co-finance les programmes de construction de logement sociaux et de requalification du parc social et co-pilote le FSH (Fonds de Solidarité Habitat). Un rôle capital compte tenu de la demande : avec près de 90 000 demandes de logement sociaux, le besoin a été presque multiplié par deux, en 10 ans.

Devant la demande croissante de logement en Val-de-Marne, le Département souhaite le développement d’un territoire équilibré en matière d’habitat, tout en préservant l’identité des villes du territoire. Le Conseil départemental veut pouvoir offrir aux habitants la possibilité d’avoir un parcours résidentiel au sein du département, en accédant à la propriété ou en devenant locataire du parc social sur l’ensemble du territoire val-de-marnais. Il s'engage donc pour améliorer la qualité des logements sociaux existants et renforcer leur construction dans les villes carencées.

Le Département continue d’apporter son soutien financier pour la reconstruction de l’offre locative dans les zones d'aménagement et de rénovation urbaine (ANRU).

Le Département du Val-de-Marne a également renouvelé la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec Habitat et Humanisme Ile-de-France pour la période 2021-2025 : au maximum 575 600 euros d’aide départementale seront apportés pour créer des logements sociaux.