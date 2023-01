Innovation et éco-responsabilité au menu des cuisines départementales Eugénie-Brazier

Depuis le 1er septembre, les nouvelles cuisines situées sur le domaine départemental de Chérioux (Vitry-sur-Seine) préparent plus de 7 100 repas par jour pour les élèves de collèges et les enfants des crèches départementales. Grâce à des équipements dernière génération et un mode de fonctionnement durable, l’accent est mis sur l’économie d’énergie mais aussi sur la qualité de travail des agents. Visite guidée dans les coulisses de ces cuisines 2.0…