Innovation : un bus autonome transporte ses premiers passagers sur la ligne 393 !

Parcival Parcival (Pilotage Automatique de la Régulation des CIrculations du VAL-de-Marne) est l’outil de gestion informatique des carrefours à feux dans le Val-de-Marne.

Né en 1985, le Poste de Régulation Parcival contrôle aujourd’hui 621 carrefours sur tout le territoire, à l’aide de dispositifs technologiques spécifiques. En plus des missions évidentes de sécurité, Parcival vise à faire en sorte que les usagers qui s’arrêtent dans les carrefours à feux s’arrêtent le moins longtemps possible et en particulier, les transports en commun. En coordonnant le transporteur et les services départementaux, l’objectif final serait que les transports en commun passent aux feux sans s’arrêter.