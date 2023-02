Insertion : après "Cuisine mode d'emploi(s)", la belle histoire entrepreneuriale de Maïmouna Kanté

La belle histoire de Maïmouna Kanté, ancienne élève de la formation "Cuisine mode d'emploi(s)" à Champigny-sur-Marne

Née il y a plus de 10 ans dans le XXème arrondissement sous le couvert du chef multi étoilé Thierry Marx, l’école Cuisine Mode d’Emploi(s) s’est installée à Champigny-sur-Marne en 2018 . Engagé, le Département du Val-de-Marne a soutenu dès le début ce dispositif en faveur de l’insertion professionnelle, notamment en prêtant ses locaux dans l'ancien collège Lucie-Aubrac.

Déjà 200 stagiaires ont été formés à l’école de Champigny-sur-Marne. Parmi eux, Maïmouna Kanté, issue de la première formation auprès du Chef Frédéric Michaud, avec qui nous avons passé une journée dans sa boutique/salon de thé éphémère à Fontenay-sous-Bois.

Son histoire dans le Val-de-Marne commence en 2016, mais sa passion pour le thé remonte à bien plus loin. Fondatrice de la marque Kanthé, elle a partagé avec nous son parcours, de son enfance à ses aspirations d’avenir en passant par son amour du thé et du Val-de-Marne.

Vidéo : Cuisine mode d'emploi(s) : que sont-ils devenus ?

Lire la transcription textuelle de la vidéo

L'amour du thé

Maïmouna Kanté, fondatrice de la Maison Kanthé (©CD94) Originaire de Guinée le thé a toujours fait partie du quotidien de l’entrepreneuse. "En tant que jeunes, on était très souvent missionnés pour acheter du thé [...]. En récompense on me donnait quelques pièces ou la troisième infusion qui n’a quasiment plus de tanin mais qui est riche en sucre, donc en tant qu’enfant on aime ça."

Quand elle arrive dans le Val-de-Marne en 2016, elle se tourne dans un premier temps vers les thés d’Asie ; mais dès 2017, elle s’intéresse aux pays africains producteurs de thé et décide de se spécialiser dans les infusions et thés d’Afrique.

"Je suis rentrée en contact avec des plantations parce que je voulais vraiment avoir ce côté circuit-court, savoir avec qui je travaille [...] Je me suis dit qu’en tant qu’Africaine j’avais quelque chose à apporter [...]. A l’époque, quand je disais que j’allais faire du thé africain les gens étaient surpris, ils ne connaissaient pas ! Et je me suis dit : Tiens, là, il y a quelque chose à emmener."

"Cuisine mode d'emploi(s"), une formation créée par le Chef Thierry Marx et soutenue par le Département

La magie de Cuisine mode d'emploi(s)

Nous sommes en 2018 et Maïmouna entame sa formation "Cuisine mode d’emploi(s)" à Champigny-sur-Marne. "Mon envie était de pouvoir cuisiner avec le thé. La formation m’a appris les bases de la cuisine française. C'était l'opportunité, pour moi, de pouvoir proposer un poisson cuit au four avec du thé, d’intégrer le thé dans mes plats et dans mes desserts."

En effet, elle nous apprend qu’il existe des thés grand crus comme le vin ! "Par exemple, un bon plat de poisson à table, on peut l'accompagner d'un bon thé blanc délicat et on peut même le servir dans un verre à vin, entre 40 et 50 degrés. Ça peut passer à une table gastronomique."

Maïmouna Kanté, fondatrice de la Maison Kanthé (©CD94) A la suite de la formation Cuisine mode d'emploi(s), elle passe deux ans à créer son entreprise. En 2020, le public découvre Kanthé, d’abord grâce à des boutiques éphémères d’une ou deux semaines à Paris. Mais c’est dans son département de cœur qu’elle revient toujours. "Quand je suis arrivée en France, mes premiers pas se sont faits dans le Val-de-Marne et j'ai bougé à Paris, à des endroits différents. Mais à chaque fois, je suis revenue dans le Val-de-Marne."

En 2017, elle devient Fontenaysienne et depuis décembre 2022, la ville lui met à disposition un bel espace aménagé en salon de thé dans lequel vous pourrez vivre ce voyage gustatif. Elle y propose également des formules déjeuner et une boutique. Dépêchez-vous elle n’est ouverte que jusqu’au 31 mars 2023 !

Et après... ?

Concernant l’avenir, Maïmouna aimerait développer sa marque auprès des professionnels. Déjà présente dans quelques boutiques de musée, elle souhaiterait étendre son activité dans les épiceries fines, les concept store, les salons de thé, les hôtels ou encore les maisons d'hôtes. Elle pense également à ouvrir un salon plus petit "certainement dans le Val-de-Marne parce que c’est un département de cœur".

Aujourd’hui Cuisine Mode d’Emploi(s) continue de former salariés et entrepreneurs de demain. Si vous aussi ça vous intéresse, les prochaines dates de formation 2023 sont disponibles à cette adresse : www.cuisinemodedemplois.com

Informations pratiques de la boutique éphémère Adresse : 11 Av. du Val de Fontenay, 94120 Fontenay-sous-Bois

Horaires : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 18h30 ; samedi de 11h à 19h00 ; fermé le dimanche et le lundi

Ouvert jusqu'au 31 mars 2023

La formation Cuisine mode d'emploi(s) en quelques mots

Présente dans toute la France, l'école "Cuisine Mode d’Emploi(s)" s’est installée à Champigny-sur-Marne en 2018, dans l’ancien réfectoire du collège Lucie-Aubrac, mis à disposition par le Département du Val-de-Marne. Un lieu symbolique puisqu'il se situe à quelques mètres de la cité des Boullereaux, où le Chef étoilé Thierry Marx (vu dans Top Chef ou encore MasterChef) a grandi. Pas étonnant donc que le Chef Marx ait souhaité implanter l'école dans cette ville val-de-marnaise.

Chef Thierry Marx : "J'ai une conviction : l'apprentissage d'un métier est non seulement une arme contre le chômage, mais également le moyen de faire des hommes libres."

: demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes demandeurs d’emploi sans qualification, personnes placées sous-main de justice, bénéficiaires de la protection internationale...Chaque session intègre entre 8 à 12 stagiaires sélectionnés sur la base de la motivation et la cohérence de leur projet professionnel par un jury composé de professionnels des métiers de bouche et de la restauration et de l’insertion professionnelle.

A l’issue de la période de formation, les nouveaux diplômés bénéficient d’un accompagnement vers l’emploi. En moyenne, depuis la création de l'école, 7% des élèves se lancent dans la création de leur propre entreprise comme Maïmouna Kanté (étude réalisée par Cuisine mode d'emploi(s) sur toutes les écoles créées en France).