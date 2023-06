Jeux de Paris 2024 : la flamme olympique brillera dans le Val-de-Marne !

Vidéo : La flamme olympique passera dans le Val-de-Marne en 2024

Le passage de la flamme sera un moment fort, populaire et convivial (Olivier Capitanio).

Où la flamme passera-t-elle dans le Val-de-Marne ?

La flamme olympique est une manifestation des valeurs positives associées à la symbolique du feu et fait ainsi le lien entre les Jeux anciens et les Jeux modernes. Depuis ce point de départ, à Olympie, la flamme est relayée durant plusieurs semaines jusqu’à la ville hôte des Jeux, principalement par des coureurs à pied, mais également par d’autres modes de transport.

Pour Paris 2024, la flamme fera le voyage depuis la Grèce où elle sera allumée le 16 avril 2024 depuis le site antique d'Olympie jusqu’en France par bateau, où elle arrivera d'abord à Marseille, le 8 mai. La flamme olympique traversera le Val-de-Marne sur une journée, le 21 juillet 2024, en s'arrêtant à plusieurs points d'étapes.

Ces lieux ont été choisis pour leurs symboles : vitalité économique, touristique, sportive ou culturelle du Val-de-Marne.

Le passage de la flamme olympique dans le Val-de-Marne marque l'ambition de notre département de prendre part à cet évènement international. D'ici les Jeux de Paris, la collectivité et les villes participeront à d'autres initiatives en lien avec les JOP.

Les relayeurs de la flamme olympique Sur toute la France, ils seront 10 000 relayeurs à porter la flamme pour les Jeux Olympiques et 1000 à porter la flamme paralympique. Les porteurs de la Flamme seront sélectionnés au regard de leur engagement et de leurs actions pour faire vivre au moins l’une des trois énergies de Paris 2024 : l'énergie du sport, l'énergie du collectif, l'énergie du territoire. Envie de devenir porteur de la flamme ? Plus d'infos sur le site de www.paris2024.org

Le Val-de-Marne déjà tout feu tout flamme

Passion du sport : (ra)vivons la flamme

La flamme olympique passera dans le Val-de-Marne le 21 juillet 2024

Jusqu'à 2024, le Val-de-Marne vibrera au rythme des préparations olympiques. L'objectif ?

Le sport fait partie de l'ADN du Val-de-Marne, labellisé "terre de jeux".

La preuve :

la devise olympique est née à Arcueil dans le Val-de-Marne ;

la collectivité soutient financièrement les clubs sportifs val-de-marnais ;

plusieurs fédérations sportives sont implantées dans le Val-de-Marne ;

l'agence nationale du sport (ANS) est également implantée dans le Val-de-Marne, à Ivry-sur-Seine ;

la collectivité compte neuf athlètes de haut niveau parmi les agents départementaux, dont deux médaillés olympique et paralympique ;

le Val-de-Marne comptabiliser 36 centres de préparation aux Jeux (CPJ), et accueille le siège de 15 fédérations sportives nationales dont 5 Olympiques.

lors des derniers Jeux de Tokyo, en 2021, 11 athlètes médaillés ont décroché 14 médailles.

Près de 2 millions d’euros financés chaque année par le Département en faveur du sport de haut-niveau. Chaque année, environ 150 sportifs venant de disciplines aussi variées que les sports de combat, la natation, le canoë, le squash, le cyclisme ou l’athlétisme et plus de 50 équipes issues du monde du football, du handball, du basket, du volley, du rugby, du water-polo ou encore du hockey, sont soutenus financièrement par le Département, à hauteur de plus de 1 700 000 €.

Le feu sacré des athlètes val-de-marnais

Parmi les nombreux sportifs à briller dans notre département, six athlètes sont les ambassadeurs du Val-de-Marne et s'affichent déjà dans les rues et évènements sportifs du Val-de-Marne : Clarisse Agbegnenou (judo), Romain Cannone (escrime), Luka Mkheidze (judo), Nélia Barbosa (paracanoë), Marie-Divine Kouamé (cyclisme sur piste) et Ethan Cormont (saut à la perche).

Chaque édition des Jeux donne lieu à la création d’un nouveau modèle de torche

Flamme olympique : histoire et anecdotes

Allumer le feu

Avant chaque Jeux Olympiques, la flamme est allumée grâce aux rayons du soleil lors d’une cérémonie à Olympie, en hommage aux Jeux de la Grèce antique. La torche olympique est aujourd'hui alimentée par une cartouche de gaz, cachée dans le manche. Le type de gaz utilisé n'est pas anodin : cela fait varier la couleur et l'intensité de la flamme, dont la température est comprise entre 1 200 et 1 700 degrés.

LE SAVIEZ-VOUS ? Après la clôture des Jeux Olympiques, la flamme brillera à nouveau, pour les Jeux Paralympiques. Elle sera allumée à Stoke Mandeville en Grande-Bretagne, berceau historique de l’histoire paralympique. Elle traversera la Manche pour rejoindre Paris.

Sous l'eau, en avion et même dans l'espace : toujours dans le feu de l'action

La flamme olympique et/ou sa torche ont déjà eu l'occasion d'emprunter divers modes de transports :

à ski , à Oslo en 1952 ;

, à Oslo en 1952 ; en motoneige et traîneau à chiens à Vancouver en 2010 ;

à Vancouver en 2010 ; dans un avion de la compagnie British Airways pour les Jeux de Londres en 2012 ;

de la compagnie British Airways pour les Jeux de Londres en 2012 ; en parachute pour les Jeux de Lillehammer 1994 (la torche seule, sans la flamme) ;

pour les Jeux de Lillehammer 1994 (la torche seule, sans la flamme) ; dans l'espace par des astronautes pour les Jeux d'Atlanta en 1996 et de Sydney en 2000 (la torche seule, sans la flamme).

Plus extraordinaire, la flamme olympique est même passée... sous l'eau ! Grâce à un dispositif très exceptionnel, la flamme a été submergée pour un voyage sous-marin de 2 minutes et 40 secondes dans la Grande Barrière de Corail, à l'occasion des Jeux de Sydney en 2000. Une prouesse rendue possible grâce à un système brûlant à 2000°C qui a maintenu la flamme vivace et l’a rendue visible sous l’eau.

Les Jeux Olympiques auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. Les Jeux Paralympiques auront lieu du 28 août au 8 septembre 2024.