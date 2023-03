Jeux de Paris 2024 : l'engagement bénévole des volontaires val-de-marnais

Patricia Korchef-Lambert, Luka Mkheidze et Antoine Jesel (©D.Calin) "Pendant les Jeux, le rôle des volontaires est primordial. En tant qu'athlète, leur participation nous facilite la vie dans le village olympique. Ils nous aident au quotidien et nous soutiennent".

Ces mots d'Antoine Jesel (rameur de para-aviron avec trois participations aux Jeux Paralympiques) et Luka Mkheidze (judoka avec une participation aux Jeux Olympiques) témoignent de l'importance de ces personnes qui facilitent le déroulement d'un évènement exceptionnel comme les Jeux.

Le rôle des volontaires est primordial dans l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Ces femmes et ces hommes participent discrètement mais activement à la réussite de cette manifestation mondiale. Ils sont les héros invisibles des Jeux sans qui cet évènement international ne pourrait se tenir. Pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP), les volontaires sont partout : orientation et transport des athlètes, préparation des terrains, accueil des visiteurs, accréditations de la presse, affichage des résultats... Ils sont présents à toutes les étapes de l'organisation.

Et la prochaine édition des Jeux pourra notamment compter sur l'investissement des volontaires val-de-marnais... avec l'appui du Département. "Nous sommes un département très engagé et très investi sur le sport. Nous voulons faire briller les JOP dans le Val-de-Marne" a ainsi rappelé Patricia Korchef-Lambert, vice-présidente en charge des sports.

Vidéo : En route pour les Jeux

Lire la transcription textuelle de la vidéo

Formés par le Département puis accompagnés par le COJO

Souvent issus du monde sportif, avec un fort engagement associatif, des citoyens val-de-marnais désirent prendre part aux Jeux de Paris 2024 en les vivant de l'intérieur. Afin de mieux comprendre les enjeux de ce rôle précieux de "volontaire", ils ont assisté il y a quelques semaines à une réunion d'information à la Maison du Handball, en compagnie de quelques agents départementaux du service des sports et du service de la vie associative.

COJO : comité d'organisation des Jeux Olympiques

Entre les prises de parole du Président Olivier Capitanio et de Patricia Korchef-Lambert, ces volontaires ont pu échanger, se présenter et ont écouté les retours d'expérience des deux athlètes. Antoine et Luka maîtrisent le sujet : ils ont déjà participé aux Jeux et remporté chacun une médaille de bronze

Ces val-de-marnais accompagnés par le Département pourront bénéficier de formations qui leur seront utiles au-delà des Jeux : gestion des conflits, premiers secours, mais surtout, développement des valeurs olympiques que sont l'amitié, le respect et l'excellence, ainsi que les valeurs paralympiques, détermination, égalité, inspiration et courage.

À l'issue de ces formations, ils pourront candidater en ligne sur le site du COJO Paris 2024 pour avoir une chance de partager une aventure intense avec des personnes de tous horizons.

Les missions du volontaire

Les volontaires val-de-marnais, en présence des deux athlètes de haut niveau, d'agents départementaux, du Président Olivier Capitanio et de Patricia Korchef-Lambert (©D. Calin) Rejoindre Paris 2024 en tant que volontaire, c’est :

Être au cœur de l’organisation du plus grand évènement sportif de la planète et contribuer directement à sa réussite ;

Accueillir le monde entier, incarner le sens de l’hospitalité et les valeurs de la France ;

Vivre une aventure intense en équipe, rencontrer des personnes venues de tous les horizons, partager des moments et des émotions uniques ;

Apprendre, se former, se forger une expérience qui pourra être utile pour la suite de son parcours.

En 2024, la plupart des volontaires seront français, mais d'autres volontaires seront aussi issus des quatre coins du monde pour vivre les jeux en coulisses et partager une aventure inoubliable. Leur point commun : l'enthousiasme pour cet évènement sportif de grande ampleur.

Un peu d'histoire

La dernière fois que Paris a accueilli les Jeux Olympiques d'été, c'était il y a un siècle : en 1924. Un évènement qui a vu se dresser le tout premier village olympique pour accueillir athlètes et délégation des quatre coins du monde. D'édition en édition, les comités d'organisation des Jeux Olympiques (COJO) des pays d'accueil successifs ont rivalisé en nouveauté afin de s'adapter à un spectacle sportif qui prend de l'ampleur, comptant de plus en plus de pays, de disciplines et d'athlètes...

Les toutes premières fois

En 1904 à Saint-Louis (Etats-Unis), les athlètes se voient décerner les premières médailles olympiques. Les Jeux de Stockholm (Suède) accueilleront pour la première fois des délégations des 5 continents. Les Jeux de 1920 à Anvers (Belgique) dresseront le drapeau aux 5 anneaux que l'on connaît encore aujourd'hui. Les premiers Jeux Paralympiques prendront vie à Rome en 1960.

Les Jeux de Londres de 1948, quant à eux, officialisent l'appel aux volontaires olympiques, des bénévoles issus en grande partie de la culture associative déjà présente dans le monde sportif à l'échelle locale.