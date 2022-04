Jeux du Val-de-Marne 2022 : demandez le programme !

Enfants, parents, jeunes et moins jeunes, valides, en situation de handicap, athlètes de haut niveau ou sportifs amateurs... Vous êtes tous les bienvenus aux Jeux du Val-de-Marne, du 4 au 19 juin 2022 ! 15 jours de sport, gratuit pour tous, qui seront marqués par deux temps forts : la "Val'Dingo 94" et l'initiative "Voguez sur le lac".

Jeux du Val-de-Marne : deux temps forts incontournables

Dimanche 5 juin : rendez-vous pour la Val'Dingo 94, la course d'obstacles

Après un énorme succès en 2019, la course d'obstacles revient en 2022 ! Le mot d'ordre de la Val'Dingo 94 ? Amusement !

2 km (dès 8 ans),

5 km (dès 8 ans)

ou 9,4 km (à partir de 16 ans).

La Val’dingo est une course d'obstacles ludique, accessibles à tous, qui combine course sportive et nombreux défis de force, d’agilité, d’équilibre ou encore d’énigmes. Après un échauffement collectif en musique, participez à l’un des trois parcours d’obstacles :

Les plus jeunes ne sont pas oubliés puisqu'une Val'Dingo Junior est aussi organisée avec deux parcours :

un pour les 3-5 ans

un pour 6-10 ans.

Toutes les courses sont gratuites. Alors si vous souhaitez mêler bonne humeur et activité physique, la Val'Dingo 94 est faite pour vous (voir règlement) !

Rendez-vous samedi 18 juin pour "Voguez sur le lac"

Envie de découvrir des activités nautiques ? Participez à l'initiative "Voguez sur le lac", au lac de Créteil.

Et aussi...

En partenariat avec les villes et les clubs sportifs, de nombreuses initiatives sportives auront lieu pendant ces 15 jours. Sur fond de bonne humeur, les Val-de-marnais de tous les âges pourront s'initier à divers sports et handisports.

Depuis plus de 50 ans, les Jeux du Val-de-Marne sont aussi l'occasion pour 90 000 élèves (250 écoles primaires et collèges) et 30 000 habitants de découvrir et de s’initier à de nombreuses disciplines.

Le saviez-vous ?

Le Val-de-Marne compte pas moins de 1 940 clubs et associations sportives.

En 2021, 1,9 millions euros ont été versés par le Département du Val-de-Marne à plus de 500 associations sportives.

Pendant les Jeux olympiques de Tokyo, en 2021, le Val-de-Marne s'est particulièrement démarqué grâce -notamment- à Clarisse Agbégnénou (deux médailles d'or en judo / Red Star Club de Champigny-sur-Marne) ; Romain Cannone (médaille d'or en escrime / club de VGA Saint-Maur) ; Luka Mkheidze (médaille de bronze en judo / club de Sucy Judo) ; Nélia Barbosa (médaille d'argent en para-canoë / Red Star Club de Champigny-sur-Marne) ; Antoine Jesel (médaille de bronze en para-aviron / à l'époque au club d'aviron Marne Joinville) ; ou encore Marie Patouillet (deux médailles de bronze en para-cylisme / US Créteil).

Labellisé "Terre de Jeux" par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (Cojo), le Département a présenté les candidatures d'une trentaine d'équipements sportifs pour devenir centres de préparation aux Jeux (CPJ). Ces équipements ont vocation à accueillir les délégations étrangères, lors des phases d’entraînements qui précédent le déroulement de la compétition.

