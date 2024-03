Journée des droits des femmes (8 mars) : lumière sur... le sport féminin

Paroles de championnes

Clarisse Agbegnenou, reine du judo (RSC Champigny)

Dans une interview accordée au journal Le Parisien (24 mars 2023), la championne de judo Clarisse Agbegnenou s'est confiée sur les différences de genre entre les athlètes, notamment en termes d'attente.

Sept fois championne au Grand Slam de Paris, six fois championne du monde (avec un sixième titre raflé moins d'un an après son accouchement), championne olympique en titre, la star du RSC Champigny constate une différence de traitement entre le sport féminin et le sport masculin : "On continue d’exiger de nous, les femmes, une régularité absolue en termes de performance. [...] On doit prouver que notre niveau n’est pas moindre, que notre réussite n’est pas le fruit du hasard."

Marie Patouillet, star du para-cyclisme sur piste (US Créteil)

Dans une interview donnée à France Info, la championne Marie Patouillet (deux médailles de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo et vice-championne du monde sur 500 mètres) complète : "Autant il faut éduquer les jeunes garçons à considérer la femme telle qu'elle est et à la respecter. Autant il faut aussi expliquer aux jeunes femmes ce qu'elles peuvent tolérer et ne pas tolérer dans des situations bien particulières et encore plus dans le milieu du sport de haut niveau."

Et de poursuivre : "On nous demande de faire de meilleures performances, mine de rien, c'est une pression supplémentaire d'être dans une ambiance sexiste et de devoir aller sortir notre meilleure performance tous les quatre ans."

Le rôle du Département et de l'Observatoire de l'Égalité

Le Département du Val-de-Marne est l'un des acteurs en matière d'égalité femmes-hommes, notamment grâce à divers soutiens financiers, aux partenariats avec les villes et les associations spécialisées. La collectivité prend également part au maillage mis en place sur le territoire pour lutter contre les violences faites aux femmes.

Créé en 2000, l'Observatoire de l'Égalité femmes/hommes a pour objectifs de faire reconnaître les droits des femmes et de lutter contre les inégalités. Au fil des ans, cette instance politique a adopté de nouvelles orientations, notamment sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte contre les inégalités liées à l'orientation sexuelle et au genre.

L’Observatoire de l’Egalité met en place des initiatives ludo-éducatives auprès du grand public comme du personnel départemental notamment le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Il est aussi le principal interlocuteur des associations et autres partenaires locaux pour le travail réalisé en faveur de l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes.

Conférences, prêts d'expositions, tenue de stands lors d'évènements départementaux, diverses collaborations avec les services départementaux pour optimiser les actions de la collectivité... L'Observatoire de l'Egalité agit toute l'année.

Initiative dédiée aux agents départementaux en 2024

Tous les ans, une initiative dédiée au personnel départemental

Comme tous les ans, à l'occasion du 8 mars, l'Observatoire de l'Égalité organise une initiative pédagogique et ludique à destination des agents du Département du Val-de-Marne.

En 2024, à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, l'Observatoire de l'égalité propose au personnel de venir débattre de l'égalité femmes-hommes dans le sport lors d'une initiative intitulée "venez smasher les idées reçues dans le sport".

Au programme, table ronde, débat et diffusion de Les incorrectes, un documentaire sur Alice Milliat et les débuts du sport féminin.