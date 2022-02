Journée des droits des femmes : une sélection de livres à découvrir

Droits des femmes : le Département agit contre les inégalités dans la culture

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes qui a lieu le 8 mars, le Département choisit de valoriser les actions et engagements entrepris pour mener vers l'égalité entre les femmes et les hommes toute cette semaine. Aujourd'hui, focus sur les femmes et la culture.