Journées européennes du Patrimoine 2022 dans le Val-de-Marne : demandez le programme !

Mettre en valeur les lieux et bâtisses val-de-marnais ? Un engagement permanent du Département qui prend encore plus son sens lors d'une belle occasion comme les Journées européennes du patrimoine. Un week-end de septembre pour mettre davantage en lumière les quelques joyaux de notre territoire.

Les Journées européennes du Patrimoine se tiendront cette année les 17 et 18 septembre 2022 autour du thème "Patrimoine durable".

(Re)découvrir les équipements départementaux

Les Archives départementales

Les Archives départementales à Créteil vous ouvre leurs portes et vous invite à découvrir leurs coulisses à travers des ateliers et visites guidées, les 17 et 18 septembre.

>> Infos complémentaires et réservation





La Briqueterie



Studio de danse à la Briqueterie- ; crédit photo : Mathieu Génon Ancienne usine réhabilitée centre de développement chorégraphique à Vitry-sur-Seine, la Briqueterie vous ouvre grand ses portes, son jardin et ses studios de danse. Prenez part à une visite guidée architecturale, en collaboration avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne (CAUE).



À l'issue des visites, assistez à un Atelier du regard autour de la thématique Danse et Architecture. L’atelier propose de découvrir une diversité de propositions chorégraphiques à travers un visionnage d’extraits vidéo suivi d'un échange.





Samedi 17 septembre à 15h et 17h, gratuit sur réservation

La Roseraie du Val-de-Marne

Concert au théâtre de verdure de la Roseraie ; crédit photo : D. Merle À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la Roseraie départementale ouvre ses portes, à L'Haÿ-les-Roses, dimanche 18 septembre. Assistez à des concerts et une pièce de théâtre.

A 14h, pièce de théâtre Victor Hugo, lequel ?

Hugo est interprété par Philippe Murgier, comédien, accompagné d’une narratrice et d’un violoncelliste. Création sur les multiples vies et aspects du monument français Victor Hugo.

A 16h30, La Tempesta (première partie), concert de musiques baroques, classiques et modernes : quatuors à corde de Ravel et Milhaud présenté par OuVERTures.

Soutenu par le Conseil Régional d'Île-de-France par la DRAC Île-de-France et par la Maison de la Musique Contemporaine.



A 17h30, La Tempesta (seconde partie)

Le MAC VAL

Accrochage de l'exposition A Mains nues au MAC VAL ; crédit photo : A. Bonnemaison Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne vous accueille, à Vitry-sur-Seine, de 11h à 18h avec une programmation pour toute la famille :

Et aussi

Toutes les visites avec Val-de-Marne Tourisme & Loisirs

Consultez le site de Val-de-Marne Tourisme et Loisirs pour découvrir toutes les visites

Le comité départemental du tourisme propose quelques visites originales, passionnantes ou insolites dans le Val-de-Marne. Intéressés ? Rendez-vous sur le site de Tourisme Val-de-Marne et loisirs et découvrez les initiatives prévues à Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Fontenay-sous-Bois et d'autres villes !