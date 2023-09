Journées européennes du Patrimoine 2023 dans le Val-de-Marne : demandez le programme !

Les Journées européennes du Patrimoine, qui se tiendront cette année les 16 et 17 septembre 2023, permettent au Département de mettre en valeur ses lieux et équipements emblématiques le temps d'un week-end, en surfant sur les deux thèmes de cette année : "Patrimoine Vivant" et "Patrimoine du sport". Visites, ateliers, performances... un rendez-vous (gratuit) à ne pas manquer !

(Re)découvrir les équipements départementaux

Vidéo : Teaser - Journées européennes du Patrimoine 2023



Les Archives départementales

Les Archives départementales à Créteil vous ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir leurs coulisses à travers des expositions, des ateliers et visites guidées, les 16 et 17 septembre.

Exposition ludique "À la découverte des Archives"

Atelier Légo

Escape Game "Sauvez les Archives"

Visite des coulisses

Visites théâtralisée "Un siècle à Hollywood-sur-Marne"

Exposition "Les petites mains du grand écran"

Et à la Maison de l'Histoire et du Patrimoine :

Exposition "Voyez comme on danse !"

Spectacle conté : "Eh bien... dansez maintenant !"

Atelier : "Le ballet idéal. Sur les pas d'une danseuse ?"

>> Infos complémentaires et réservation <<



La Briqueterie

Studio de danse à la Briqueterie- ; crédit photo : Mathieu Génon Ancienne usine réhabilitée centre de développement chorégraphique à Vitry-sur-Seine, la Briqueterie vous ouvre grand ses portes, son jardin et ses studios de danse, le samedi 16 septembre à 11h et 14h30. Prenez part à une visite guidée architecturale, en collaboration avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne (CAUE).



À l'issue des visites, assistez à un Atelier du regard autour de la thématique Danse et Architecture. L’atelier propose de découvrir une diversité de propositions chorégraphiques à travers un visionnage d’extraits vidéo suivi d'un échange.

>> Infos complémentaires et réservation <<



Le MAC VAL

Performance collective "Je vais vous raconter ma vie" © Thomas Louapre Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne vous accueille, à Vitry-sur-Seine, de 11h à 18h avec une programmation pour toute la famille :

Découverte des réserves du MAC VAL

Performances "Le Lectrice" et "Le Pénitent"

Atelier du livre d'artiste "Paysages émotionnels"

Performance "La Gardienne"

Performance "Les Récits d'Yves, Acte III, Les Picoudouks"

Performance collective "Je vais vous raconter ma vie"

Performance "Chorale Mix : Utopia et les t-shirts bavards"

Performance drag "YOLO, Carpe Diem"

>> Infos complémentaires et réservation <<



Le service Archéologie

Les 16 et 17 septembre, de 10h à 18h, le service départemental d'Archéologie vous propose de découvrir les modes et conditions de travail de ses agents, à Villejuif : entre vestiges mis au jour dans le cadre d'opérations d'archéologie préventive, fouilles et jeux. Vous pourrez également remonter le temps grâce à une présentation virtuelle de l'Abbaye de Saint-Maur, de 14h à 18h.

Exposition de vestiges récemment découverts dans le Val-de-Marne

Visite du service Archéologie

Fouilles et atelier archéozoologie : Débuts d'atelier : 11h30, 13h30, 15h, 16h30

Jeu de plateaux "Les Pros de l'archéo" (4 sites val-de-marnais à prospecter) Débuts des ateliers : 10h30,11h30,13h30, 14h30, 16h30

Présentation de la visite virtuelle de l'Abbaye de Saint-Maur (de 14h à 18h)

>> Infos complémentaires et réservation <<



Le Musée de la résistance nationale Salle du Musée de la Résistance nationale © Cecila Galli

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 19h, le Musée de la Résistance nationale vous offre la possibilité de participer à une visite guidée exceptionnelle. Sur place, découvrez des objets et archives emblématiques de la collection, sortis spécialement des réserves pour l'occasion.

>> Infos complémentaires et réservation <<

Toutes les visites avec Val-de-Marne Tourisme & Loisirs

Consultez le site de Val-de-Marne Tourisme et Loisirs pour découvrir toutes les visites

Le comité départemental du tourisme propose quelques visites originales, passionnantes ou insolites dans le Val-de-Marne. Intéressés ? Rendez-vous sur le site de Tourisme Val-de-Marne et loisirs et découvrez les initiatives prévues à Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Sucy-en-Brie, Fontenay-sous-Bois et d'autres villes !