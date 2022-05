La championne de squash Camille Serme vous donne rendez-vous à la Val'Dingo 94

Le duel : Camille Serme Vs Ingrid

La Val'Dingo 94 est accessible à tous, sportifs confirmés ou amateurs, désireux de se dépasser ou juste de s'amuser. C'est pour illustrer cette diversité qu'Ingrid, agente au Département, s'est prêtée avec beaucoup d'autodérision à ce faux duel.

Et quoi de mieux qu'une athlète de haut niveau, incarnée par la championne Camille Serme, en adversaire pour démontrer cette pluralité des profils des participants à la Val'Dingo 94 ?

Tous les épisodes de cette mini websérie sont visibles sur le compte Instagram du Département du Val-de-Marne, en format Reels.



Camille Serme venue renouveler sa convention avec le Département du Val-de-Marne, le 18 mai 2022©E. Legrand

Mais qui est Camille Serme ?

Une superstar du squash

Née le 4 avril 1989 à Créteil, Camille Serme commence le squash à l'âge de 7 ans à l'US Créteil. Ancienne joueuse de tennis, elle découvre le squash après une séance d'essai avec une amie dans le club omnisports de l'US Créteil. Elle s’est tout de suite imprégnée de la discipline en devenant championne de France et d'Europe. Depuis lors, elle engendre de nombreux records de précocité en étant notamment la plus jeune joueuse française à intégrer le top 10 mondial.

Durant sa carrière, elle a gagné de nombreux trophées sur le territoire national et sur la scène internationale. Elle est 12 fois championne de France (record français !), 6 fois championne d’Europe et 4 fois vainqueur des titres majeurs du circuit PSA. Elle détient le plus grand palmarès de tous les temps pour une joueuse française.

Aujourd'hui, elle est la numéro 1 française et se classe 8ème au niveau mondial.

Camille Serme, championne... et agente au Département

Si cette star du squash a accepté de jouer le jeu (avec beaucoup d'humour !) pour promouvoir cet évènement des Jeux du Val-de-Marne, c'est parce qu'elle est liée à la collectivité.

Sportive de haut niveau, Camille Serme a signé une convention d'insertion professionnelle (CIP) avec le Département du Val-de-Marne et est, à ce titre, agente de la collectivité. Elle est rattachée au service de communication numérique, à la direction de la communication du Département. Ce service accueille d'ailleurs un autre sportif de haut niveau qui bénéficie également de cette CIP : Antoine Jesel, champion paralympique lors des Jeux de Tokyo, actuel champion de France de para-aviron et rameur de haut niveau aux nombreux titres.

Cette CIP permet aux athlètes d'allier une activité professionnelle (et donc une rémunération fixe) et les entraînements intensifs liés à leur statut de sportif de haut niveau. En tout, neuf athlètes bénéficient actuellement de ce contrat de travail particulier. Camille Serme bénéficie de ce dispositif depuis 2011.

Quand son planning sportif le lui permet, la championne val-de-marnaise participe aux initiatives départementales : actions de sensibilisation dans les collèges ou encore participation à des évènements sportifs importants comme les Jeux du Val-de-Marne.

Val'Dingo 94, l'immanquable des Jeux du Val-de-Marne

Plus de 50 ans de Jeux du Val-de-Marne

Les Jeux du Val-de-Marne en sont à leur 56e édition en 2022. Cet évènement, initié par le Département avec l'appui de nombreux partenaires et communes, est l'occasion de mettre le sport à l'honneur pendant 15 jours. Et gratuitement !

Des découvertes de pratiques sportives, sport et handisport, pour petits et grands. Dans le cadre scolaire ou en famille, tout le monde est invité à essayer des disciplines sportives. Pendant ces 15 jours, plusieurs temps forts marquent les Jeux du Val-de-Marne :

"Voguez sur le lac" ou la découverte d'activités nautiques (18 juin)

"le challenge olympique" organisé par le comité départemental olympique (11 juin)

"Val'Dingo 94", la course d'obstacles (5 juin)

Les Jeux du Val-de-Marne ont lieu du 4 au 19 juin 2022. Découvrez le programme sur www.valdemarne.fr.jeux

Val'Dingo 94 : de 2 km... à 9,4 kilomètres !

La Val’dingo 94 est une course d'obstacles qui combine course sportive et nombreux défis de force, d’agilité, d’équilibre ou encore d’énigmes. Après un échauffement collectif en musique, participez à l’un des trois parcours d’obstacles :

2 kilomètres et 11 obstacles à franchir (dès 8 ans),

5 kilomètres et 23 obstacles à franchir (dès 8 ans)

ou 9,4 kilomètres et 37 obstacles à franchir (dès 16 ans).



Parmi les obstacles : canoë, mur à franchir, tunnels à traverser, course d’orientation, obstacles d’équilibre, d’adresse et de réflexion, pneus, pont de singe et pleins d’autres activités sportives amusantes ! Inscription en ligne.

Des courses pour les plus jeunes, dès 3 ans, sont également organisées. Inscription sur place pour les parcours de la Val'Dingo junior.