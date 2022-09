La Grande Sophie et Blønd and Blönd and Blónd à l'affiche du Festi'Val de Marne 2022

Du 1er au 22 octobre 2021, retrouvez vos artistes préférés au Festi’Val de Marne, l’événement phare de la rentrée culturelle en Ile-de-France ! Pendant plus de deux semaines, de nombreux artistes se produiront sur les scènes du Val-de-Marne au travers d’une programmation audacieuse et de qualité. Parmi eux : La Grande Sophie, Thomas Fersen, Cats on Trees, Florent Marchet, Ayo, Ours, Fada Freddy, Blønd and Blönd and Blónd...

Lumière sur... La Grande Sophie : sur scène le 30 septembre, à Saint-Maur

La Grande Sophie revient à l'affiche du Festival de Marne avant la sortie de son neuvième album. Ce sera l'occasion de la voir sur la scène du théâtre de Saint-Maur et découvrir cet album à venir où sa voix chaleureuse se pose sur des chansons tour à tour pop, folk et rock.

>> Réservez vos places pour La Grande Sophie : vendredi 30 septembre 2022 à 20h, au théâtre de Saint-Maur

Blønd and Blönd and Blónd au Festi’Val-de-Marne

Le trio suédois formé par Tø, Glär et Mår, un frère et deux sœurs, réinterprète les grands standard de la chanson française avec un humour décapant. Si vous aimez Ingmar Dassin et Joe Bergman, ce spectacle est pour vous.

>> Réservez vos places pour Blønd and Blönd and Blónd : samedi 8 octobre 2022 à 20h, au sud-est théâtre à Villeneuve-Saint-Georges

Le Festi'Val de Marne, évènement culturel soutenu par le Département

Depuis plus de 30 ans, ce festival allie joie, métissage et ouverture sur le monde et les autres car il permet à des artistes venus de tous horizons de partager leur musique en live. Ce rendez-vous incontournable de la rentrée culturelle en Ile-de-France, soutenu depuis longtemps par le Département, favorise la rencontre et la découverte de nombreux artistes. Il participe au dynamisme de la vie locale du Val-de-Marne en attirant un large public venu applaudir des artistes confirmés.

Et parce que le Festi'Val de Marne se veut accessible à tous, les prix des billets sont plafonnés : entre 12 et 20 euros.