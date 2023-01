La Marne baignable prépare son retour sur Seine

Alors que la Seine et la Marne se rejoignent dans le Val-de-Marne, la baignade dans ces cours d'eau n'est pas autorisée pour des raisons de sécurité et de pollution de l'eau : depuis 1923 la baignade est interdite dans la Seine, et depuis 1970 dans la Marne. Le Département du Val-de-Marne s'est fixé pour objectif d'améliorer la qualité de l'eau en milieu naturel afin de permettre un retour à la baignade dans la Marne à l'horizon 2024.

Développement des baignades en bord de Marne

La baignade en rivière remonte à la nuit des temps mais c’est à partir du milieu du 19e siècle que la toilette se dissocie de la baignade : la natation peut alors émerger en tant que sport.

En parallèle, la pratique sportive se démocratise grâce notamment aux efforts de Pierre de Coubertin qui modernise les Jeux Olympiques. C’est le début de l’engouement pour les baignades en bord de Seine et de Marne.

“Marqueur fort de l’histoire des loisirs, la baignade en rivière s’est inscrite dans le cadre du développement des transports en région parisienne et de la législation réduisant le temps de travail. Mais elle est aussi révélatrice de la libération du corps et le progrès de la pratique sportive, notamment féminine.” explique Elise Lewartowski, responsable de l’action culturelle et éducative, Archives départementales du Val-de-Marne.

Dans les années 1870, les écoles de natation parisiennes ont pris un tel essor qu’elles perturbent le trafic fluvial. Les autorités décident alors d’empêcher leur développement. Les baignades en rivière sont donc déplacées en banlieue : les bords de Marne deviennent une destination touristique incontournable, pour les habitants mais aussi pour les investisseurs…

Dans le Val-de-Marne, plus de 19 sites de baignade recensés sur la Marne

Les premiers sites de baignades sont improvisés, au milieu de la nature avec peu d’aménagements. La Marne est plébiscitée car son eau serait plus chaude et ses berges préservées de l'industrialisation telle qu'on la trouve sur les bords de Seine.

Afin de répondre à la demande grandissante des habitants et des touristes parisiens en goguette, entrepreneurs privés et acteurs publics investissent dans la construction d’établissements nautiques au début des années 1920 : par exemple, la Baignade du Beach à La Varenne Saint-Hilaire ou la baignade municipale de Champigny-sur-Marne.

“L’apparition des plongeoirs, puis de la valorisation de la plage de sable et pontons avec cabines incorporées vont signer le développement du confort et la gestion par des organismes privés, puis publics.” précise Elise Lewartowski.

Grâce à la proximité des transports et aux richesses naturelles des sites, les baignades se multiplient jusque dans les années 1950. Plus de 19 sites sont ainsi recensés entre la confluence de la Marne et Le Perreux-sur-Marne :

Pour voir cette présentation en plein écran, cliquez-ici.

Le temps des piscines

Le développement de l’industrialisation augmente les rejets nuisant à la qualité de l’eau de la rivière. Malgré la mise en place de filtres, le taux de pollution de la Marne constitue un danger pour la santé publique : la baignade y est interdite en 1970.

Les piscines artificielles, avec leur circuit fermé et une qualité de l’eau contrôlée en permanence, offrent une alternative qui s’affranchit des saisons. Elles connaissent un grand essor dès les années 1960, favorisé par l'opération "1 000 piscines" (aide de l'Etat aux communes pour la construction de piscines). Elles remplacent peu à peu les baignades en rivière. Certaines piscines couvertes sont d’ailleurs construites à proximité des lieux de baignade : par exemple, la piscine Sainte-Catherine à Créteil.

Le retour de la baignade en Marne

Aujourd’hui, les décrets européens surveillent les teneurs en bactéries Escherichia Coli (dite E.Coli) et autres Entérocoques.

Le Département a un rôle de première importance dans l’amélioration de la qualité de l’eau de la Marne en tant que propriétaire et gestionnaire d’un réseau d’eaux usées et pluviales :

Les eaux usées , transportées par les réseaux départementaux, sont traitées dans les stations d’épuration gérées par le Syndicat interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne. Une fois assainies, elles retournent au milieu naturel.

, transportées par les réseaux départementaux, sont traitées dans les stations d’épuration gérées par le Syndicat interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne. Une fois assainies, elles retournent au milieu naturel. Par ailleurs, dans un territoire fortement urbanisé comme celui du Val-de-Marne, la gestion des eaux de pluie joue également un rôle déterminant sur la pollution des cours d’eau (station de dépollution des eaux pluviales - SDEP).

Eve Karleskind, directrice des Services de l’Environnement et de l’Assainissement du Département du Val-de-Marne, rappelle : “Étant donnés la densité de population du territoire et l’historique de son aménagement, l’assainissement francilien est complexe et imbriqué. Dans ce contexte, les réseaux départementaux sont structurants, et la résolution d’exploiter le service public d’assainissement en régie donne au Département l’ingénierie et les moyens humains de s’engager dans un objectif volontariste en faveur de la baignade.”

Suite au comité de pilotage baignade de la préfecture d’Ile-de-France (Juillet 2022), le Val-de-Marne pourrait proposer d'ici 2024, 4 sites de baignade sur la Marne (Saint-Maurice, Saint-Maur-des-Fossés, Champigny-sur-Marne et Nogent-sur-Marne) et 6 sur la Seine (Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-Saint-Georges et Villeneuve-le-Roi), pendant la période estivale.

Sites de baignade confirmés par les collectivités à l'issue de la manifestation d'intérêt dans la Métropole du Grand Paris

Article réalisé en partenariat avec les Archives départementales du Val-de-Marne.