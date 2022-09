Lancement des distributions d'Ordival

Grâce au dispositif Ordival et pour la 11e année consécutive, le Département dote d'un ordinateur portable les élèves des 107 collèges publics et des 23 collèges privés val-de-marnais. Le coup d'envoi de cette nouvelle distribution aura lieu samedi 10 septembre au collège Pierre et Marie Curie à Villiers-sur-Marne.