Lauréats de l'appel à projets ESS 2022 : les projets forts de l'économie sociale et solidaire récompensés

Le jury a distingué quinze projets dans des thématiques très variées alliant de l’alimentation à la qualité de l'eau, en passant par le réemploi solidaire et permettant la création d’emplois locaux. Parmi ces 15 projets, 10 dépassent l'étude de faisabilité et font leur démarrage.

Les lauréats de l'appel à projets ESS 2022 sont...

5 projets lauréats dans la catégorie "Expérimentation / étude de faisabilité"

1. Solidarité Alimentaire France exerçant sous la marque Andes (Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires)

Expérimentation d’un nouveau débouché pour les invendus alimentaires de Rungis, à travers la vente de paniers de fruits et légumes dans les quartiers politique de la ville

Le projet vise à expérimenter la distribution de paniers de fruits et légumes à 1 € le kilo dans les quartiers prioritaires des villes d’Arcueil, Cachan, Villeneuve-Saint-Georges, Orly et Villejuif. Ces paniers seront confectionnés avec les invendus de Rungis et livrés par les salariés du chantier d’insertion.

Montant de la subvention accordée : 5 000€

En savoir plus : https://andes-france.com/

Organisation d’un premier Rallye des métiers de la transition écologique à Villeneuve-Saint-Georges

Le projet « Rallye des métiers de la transition » est un dispositif pédagogique innovant visant à faire de la transition écologique un levier pour l'insertion des jeunes. Ce projet vise à faire le pont entre les acteurs de l’accompagnement professionnel et ceux de l’éducation au développement durable, mais aussi à déployer un dispositif pédagogique en direction des jeunes permettant d’enrichir leurs parcours d’insertion vers les nouveaux métiers liés aux transitions écologiques, sociales et numériques.

Montant de la subvention accordée : 5 000€

En savoir plus : https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/ile-de-france/

3. Récup’R Sucy

Préfiguration d’une ressourcerie à Sucy-en-Brie

Le projet vise à créer une activité économique autour d’une ressourcerie éphémère à Sucy-en-Brie, étape indispensable, le temps de mobiliser les habitants, convaincre de l’utilité du projet et identifier un local pérenne. Des animations seront organisées dans les lieux d’accueil existants : centre social, PMI, écoles, en prenant appui sur de nombreux partenaires qualifiés selon la thématique (vélo, puériculture, jardin…).

Montant de la subvention accordée : 5 000€

En savoir plus : https://ressoursucy.fr/

4. Habitudes

Expérimentation d’une ressourcerie textile éphémère, support d’insertion, à Fontenay-sous-Bois

Le projet vise à limiter la production de déchets textiles (via les collectes), puis leur revalorisation, et vise donc une consommation plus responsable. Par ailleurs, un dressing Emploi itinérant permettra d’aider et d’accompagner les personnes en recherche d’emploi et d’insertion professionnelle à mieux connaître les codes de l’entreprise en leur proposant un Coaching Image Emploi (conseils verbaux et non verbaux) et en leur donnant accès à une tenue adaptée pour passer leurs entretiens d’embauche.

Montant de la subvention accordée : 8 000€

En savoir plus : https://www.facebook.com/habitudes.asso/

5. La FAH!-BRIQUE 94 porté par l’Association Zone-AH

Phase de préfiguration pour la création d’une filière économique de revalorisation de panneaux en composite aluminium

Le tiers-lieu la FAH!-BRIQUE 94 souhaite engager une étude et une expérimentation pour la création d’une filière professionnelle de récupération, réemploi et valorisation de panneaux en composite aluminium, issus de l’activité d’acteurs économiques franciliens. Le cœur de cette nouvelle filière inédite sera basé dans le Val-de-Marne, au Crapo à Vitry-Sur-Seine. De nombreux débouchés sont déjà identifiés, en partenariat avec des acteurs locaux membres. Le co-financement de l’étude de faisabilité bénéficiera donc à différents projets du territoire, et permettra d’amorcer les dépenses de prototypage.

Montant de la subvention accordée : 12 000€

En savoir plus : https://www.crapo.fr/zone-ah/

10 projets lauréats dans la catégorie "Aide au démarrage"

1. Au fil de l’eau

Création d’une nouvelle activité en insertion pour l’amélioration de la qualité des cours d’eau en Val-de-Marne

Le projet consiste en un développement d’une nouvelle activité en Insertion par l’Activité Economique (IAE) de collecte de macro-déchets, de récupération d’huiles, de retraits d’espèces invasives et de tri des déchets récupérés dans les cours d’eau du Val-de-Marne. Ces collectes contribueront à la dépollution des eaux de la Seine et de la Marne sur le linéaire habituel d’intervention de l’association Au Fil de l’Eau grâce à un bateau équipé de technologies spécifiques.

Il s’agit d’un projet très attendu, tant par les collectivités que les partenaires, par son exemplarité et son caractère innovant, contribuant à l’objectif de baignade en 2024 en lien avec les Jeux Olympiques de Paris.

Montant de la subvention accordée : 15 000€

En savoir plus : https://aufildeleau.eu/

2. Confluences Chantiers d’insertion

Création d’une activité en insertion ayant pour objectif zéro déchets et zéro émission carbone

Confluences, dont l’activité d’entretien des espaces verts produit 80 tonnes de déchets verts par an, prévoit de valoriser ses déchets verts sur place en généralisant le broyage de ses déchets par l’acquisition d’un broyeur. Les ligneux broyés puis mélangés avec les déchets verts seront compostés puis réutilisés sur place selon une logique d’économie circulaire correspondant au cycle naturel de la matière organique. Ainsi, les déchets ne seront plus exportés en déchetterie et une nouvelle offre de service pourra être proposée aux clients du chantier d’insertion permettant aussi le développement de nouvelles compétences chez les salariés en insertion.

Montant de la subvention accordée : 15 000€

En savoir plus : http://association-confluences.org/fr

3. DM Compost

Création d’une activité de collecte à vélo des biodéchets des commerces de Maisons-Alfort et Alfortville co-financée par une éco-participation

L’entreprise d’insertion DM Compost, située à Alfortville et Valenton, développe depuis plusieurs années des solutions combinées autour de l’enjeu des bio-déchets : prévention, formation, collecte et revalorisation.

Le projet de collecte auprès de commerçants volontaires permet de déployer une logique « d’éco-participation » dont le modèle est à tester. En effet, pour les aliments, il n’existe pas « d’éco-taxe » comme pour les déchets électroniques ou les meubles, donc pas d’éco-organisme qui gère et finance la fin de vie des déchets alimentaires. L’obligation de revalorisation pour tous arrive en 2024, mais aucun modèle de financement n’est prévu par la loi. DM Compost propose ici une solution aux commerçants, sur la base du volontariat qui permet de sensibiliser et préparer l’ensemble des participants (clients inclus), tout en innovant dans le modèle économique. La collecte est effectuée par des salariés en insertion et en vélo, ce qui limite le passage de camions-benne dans les rues et forme les salariés à des métiers en devenir.

Montant de la subvention accordée : 15 000€

En savoir plus : https://www.dm-compost.fr/

4. Excellents Excédents

Installation à Fontenay-sous-Bois d’une activité de valorisation des excédents alimentaires

Excellents Excédents est une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) créée en septembre 2016 dont la vocation est de valoriser les excédents de la restauration collective au profit de la solidarité alimentaire. Le projet vise le développement d’un service de distribution de paniers repas solidaires basé sur une interface internet grand public permettant de proposer aux ménages de Fontenay-sous-Bois, disposant de revenus modestes, des paniers repas à un tarif solidaire contenant des plats préparés (directement consommables après réchauffage).

Montant de la subvention accordée : 10 000€

En savoir plus : https://www.excellents-excedents.fr/

5. Fresnes services

Création d’un atelier chantier d’insertion autour du vélo à Orly

Fresnes Services est une association intermédiaire qui propose des emplois dans les domaines de l’entretien, du bricolage, du jardinage, du ménage et nettoyage. Le projet consiste à créer un nouvel atelier chantier d’insertion qui portera sur des activités de collecte de vélos, de réparation et d’assemblage de pièces ainsi que la mise en place d’ateliers d’apprentissage du vélo pour les Val-de-Marnais.

Montant de la subvention accordée : 10 000€

En savoir plus : https://fresnes-services.fr/chantiers-insertion/

6. Librairie points communs

Création d’un café sous forme coopérative en annexe de la librairie à Villejuif

Créée il y a 17 ans sous forme de SARL, la librairie Points Communs située à Villejuif, a été reprise en 2018 sous forme de SCIC (société coopérative d’intérêt collectif). La librairie organise de nombreux évènements autour de la lecture, et de nombreuses animations pour développer la lecture pour tous, en partenariat avec l’association des Amis de la librairie.

La coopérative souhaite aménager et faire vivre un café culturel coopératif dans un local attenant à la librairie. Il sera un lieu de rencontre, de partage et d’échange, afin de créer du lien et favoriser la mixité sociale, culturelle et générationnelle.

Montant de la subvention accordée : 12 000€

En savoir plus : https://librairiepointscommuns.com/

7. La Cité du développement durable

Création d’un centre de ressources du développement durable en tiers-lieu au Jardin d’agronomie tropicale René Dumont à Nogent-Sur-Marne.

La Cité du développement durable est un pôle pluri-acteurs pour la recherche, la formation et la coopération internationale sur le développement durable.

L’association souhaite rénover ce lieu (finalisation de l’aménagement et de l’équipement) afin qu’il devienne un centre de ressources pérenne et un tiers-lieu avec une programmation évènementielle variée. Il aura vocation à accueillir des temps d’échanges et de débats entre les publics, professionnels élus et étudiants val-de-marnais, chercheurs et experts. Par ailleurs, la cité du développement durable fonctionnera en interaction avec le restaurant « La Belle Gabrielle », chantier d’insertion 100% féminin, créé et géré par l’association Food2Rue et engagé dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale forte. L’opportunité du lieu permettra donc aux salariées en insertion du restaurant « La Belle Gabrielle » de trouver un emploi durable.

Montant de la subvention accordée : 8 000€

En savoir plus : https://www.cite-developpement-durable.org/

8. MJC Rebérioux Créteil

Création d’une cuisine collective

L’association a pour projet d’aménager une cuisine collective dans le centre socioculturel Madeleine Rebérioux à Créteil. Ce projet vise à favoriser le lien social, la mixité sociale, et les enjeux autour de la santé par le biais d’une alimentation saine, en proposant aux familles de venir cuisiner collectivement, d’acheter « en gros » et d’apprendre à cuisiner des recettes saines.

Montant de la subvention accordée : 10 000€

En savoir plus : https://www.mjccreteil.com/

9. L’écume des Choses

Démarrage de l’activité de la Ressourcerie de Chevilly-Larue

Il s’agit de créer une ressourcerie généraliste dans les locaux de l’ancienne PMI-Crèche départementale située en cœur de ville. Cette ressourcerie sous forme de tiers-lieu, se veut être un lieu d’accueil et d’inclusion. Son projet est de créer en outre un espace café (aménagement et équipements nécessaires) et un chantier d’insertion d’ici à fin 2024.

Montant de la subvention accordée : 10 000€

En savoir plus : https://www.lecumedeschoses.org/

10. EMMAÜS LIBERTE

Financement d’outils permettant la traçabilité de l’activité de réemploi

La traçabilité est l’un des enjeux majeurs de l’activité de réemploi. De plus en plus demandée par les partenaires et les pouvoirs publics, elle est aussi l’un des outils favorisant la sécurisation et le développement de l’activité dans un secteur qui devient fortement concurrentiel. Le projet a pour objectif de peser tous les dons selon les différentes filières (textiles, meubles, D3E (déchets d’équipement électrique et électronique), jouets, livres, articles de sport et de loisirs, articles de jardinage et de bricolage) et ce, sur tous les sites de la Communauté Emmaüs Liberté (Champigny-sur-Marne, Charenton le Pont, Ivry sur Seine et Maisons-Alfort).

Pour parvenir à ce résultat, la Communauté doit recruter un encadrant technique, deux services civiques, former les Compagnes et Compagnons aux nouveaux outils et logiciels informatiques, construire un local spécifique, acquérir du matériel.

Montant de la subvention accordée : 10 000€

En savoir plus : https://emmausliberte.org/



ESS : le Département, soutien de l'économie vertueuse

Le Val-de-Marne accueille plus de 3850 structures employeuses et des milliers d’acteurs qui travaillent dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS). Depuis 16 ans, le Département soutient activement les initiatives de l'ESS qui sont bénéfiques pour la population, l'environnement et la dynamique du territoire.

Le Département a renouvelé sa volonté d’accompagner l’économie sociale et solidaire à travers l’adoption à l’unanimité, du Plan départemental de soutien à l’ESS 2021-2025.