Lauréats de l'appel à projets ESS 2023 : les projets forts de l'économie sociale et solidaire récompensés

L'édition 2023 a fait l'objet de 47 pré candidatures , 26 dossiers instruits et 21 retenus à l’issue d’une présentation devant un jury composé de représentants du Département et de partenaires extérieurs. Dans la finalité, le jury a distingué treize projets.

Les lauréats de l'appel à projets ESS 2023 sont...

1. L’un est l’autre

Mise en place d’une cuisine partagée pour les familles hébergées en hôtel social et distribution de repas au Kremlin-Bicêtre

Ce projet vise à offrir un espace de cuisine collective aux personnes vivant dans des hôtels sociaux et ne pouvant pas cuisiner. Accompagnées par des bénévoles et supervisées par un adulte relais, 12 familles seront accueillies chaque semaine pendant trois heures. Elles pourront cuisiner ensemble, échanger des recettes et bénéficieront également d'un repas par semaine préparé par un chef cuisinier. Ce projet, qui favorise le lien social, bénéficiera à un total de 192 personnes par an et se déroulera au Kremlin-Bicêtre.

Création d’emploi : Consolidation d’un emploi avec passage de mi-temps à plein temps et un adulte relais (allocataire du RSA)

Coût du projet : 104 000€

Montant proposé : 7 000€ en fonctionnement

En savoir plus : https://www.lunestlautre.org/

2. Choisy ta Coop

Ouverture du supermarché coopératif et mise en place d’animations autour « du mieux manger » à Choisy-le-Roi

Inspiré par le concept des supermarchés coopératifs, Choisy ta Coop propose à ses membres la vente de produits locaux et respectueux de l'environnement. Les adhérents doivent donner trois heures de leur temps par semaine, afin que le supermarché fonctionne. L'association est organisée en six commissions : finances, achats, communication, espace de vente, informatique et animation. Au-delà de la simple vente de produits, Choisy ta Coop aspire à jouer un rôle actif dans la vie de son quartier en organisant des rencontres. De plus, afin d'être accessible au plus grand nombre, elle propose une adhésion libre à partir de 1€.

Création d’emploi : 1 ETP en 2024

Coût du projet : 178 500€

Montant proposé : 7 000€ en fonctionnement

En savoir plus : https://www.choisytacoop.fr/

3. Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne

Création d’une recyclerie textile et vélos à Boissy-Saint-Léger

Ce projet vise à créer une recyclerie dans la ville de Boissy-St-Léger, dont les sujets seraient le réemploi du textile et du vélo. Le but est de renforcer le lien social dans le quartier prioritaire de la Haie Griselle, tout en subvenant à des besoins du quotidien grâce à des prix solidaires. Ce projet offrira donc aux habitants un espace de vente pour les produits de seconde main, des ateliers de couture et de sensibilisation à la transition écologique, ainsi qu'un atelier de réparation de vélos.

Création d’emploi : 3 ETP (équivalent temps plein) et des contrats aidés

Coût du projet : 289 822€

Montant proposé : 13 000€ en investissement

En savoir plus : https://www.laligue94.org/

4. Récup’R RessourSucy

Aménagement de la ressourcerie à Sucy-en-Brie

La ressourcerie de Sucy a ouvert fin 2022 et elle a besoin d'équipements supplémentaires pour finaliser son installation, ainsi qu'un véhicule utilitaire électrique. L'association a obtenu un agrément atelier chantier d'insertion et emploie 4 salariés en insertion (et un supplémentaire en fin d'année), elle propose également de l'éducation/sensibilisation à l’environnement et à la problématique des déchets.

Création d’emploi : 1 ETP, une Conseillère en insertion Professionnelle (0,2 ETP) et 1 ETP en insertion

Coût du projet : 25 908€

Montant proposé : 13 000€ en investissement

En savoir plus : https://ressoursucy.fr/

Mise en place d’un nouveau modèle de résidence étudiante démocratique, solidaire et écologique à Ivry-sur-Seine

L'initiative de l'Aclef consiste à établir une résidence étudiante participative comprenant six logements, offrant un loyer abordable, pour un total de 14 places. Les étudiants seront responsables de certaines décisions relatives à l'entretien et à l'animation du bâtiment, avec pour objectif d'intégrer pleinement ce projet dans la communauté locale du quartier. L’objectif est que cette expérience soit vectrice d’un apprentissage du fonctionnement d’un logement et de la vie démocratique à l’échelle de l’habitat.

Création d’emploi : un alternant en gestion locative

Coût du projet : 339 081€

Montant proposé : 10 000€ en fonctionnement

En savoir plus : https://www.l-aclef.fr/

Développement d’une nouvelle activité en insertion pour soutenir le développement économique local et responsable à Villiers-sur-Marne

Cette Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) a pour projet d'essaimer une expérience testée à Sucy-en-Brie, sur Villiers-sur-Marne et d'utres communes. Il s'agit d'une activité en atelier chantier d'insertion (ACI), de livraison à vélo électrique et produits des commerçants du territoire partenaire. Pour ce faire, elle doit investir dans l'achat de 5 vélos-cargo et autres matériels.

Création d’emploi : 6 CDDI (Contrat à durée déterminée d’insertion) pour 4 ETP + 1 ETP CDD d’un an

Coût du projet : 305 406€

Montant proposé : 12 000€ en investissement

En savoir plus : https://www.valdebrie-emmaus.org/

7. Fastroad

Reprise du chantier d’insertion Val Bio Centre Logistique à Orly

FastRoad Association porte le projet de reprise du chantier d’insertion logistique Val Bio. Elle reprend son activité de livraison de paniers bio, ainsi que l’ensemble des salariés, permanents et en insertion. L’agrément ACI a été obtenu en mars pour 13 ETP. L'association souhaite également développer une activité de logistique, ainsi que du transport de voyageurs. Initialement basée à Vitry-sur-Seine, elle se relocalise en 2023 à Orly.

Création d’emploi : 1 emploi créé et pérennisation d’une centaine d’emplois directs ou indirects.

Coût du projet : 739 183€

Montant proposé : 10 000€ en fonctionnement

En savoir plus : https://www.soun.fr/2021/12/02/fastroad-insertion-est-presente-dans-le-departement-du-val-de-marne/

8. La Rascasse

Ouverture de « la Paillette », 2ème site de la ressourcerie à Ivry-sur-Seine

Le nouveau projet de La Rascasse consiste à ouvrir un deuxième site: La Paillette. Localisé à Ivry-sur-Seine dans un local de 105m2, mis à disposition par la mairie, il sera accessible pour une durée de trois ans dans le centre-ville. Le local La Paillette contiendra une boutique, un espace d’animation et de sensibilisation au réemploi et des ateliers de surcyclage « Made in Pagaille ». Des ateliers de fabrication de produits cosmétiques et ménagers seront aussi proposés, ainsi que des jeux de réemploi pour les plus petits. Les ateliers proposés seront gratuits ou à prix libre.

Création d’emploi : 2 CDDI et 1 contrat aidé

Coût du projet : 97 435€

Montant proposé : 10 000€ en fonctionnement

9. Etudes et Chantiers Ile-de-France

Création d’un chantier d’insertion « le Comptoir des plants » à Villeneuve-Saint-Georges

L'association souhaite reprendre le projet de création d’une pépinière atelier-chantier d’insertion, impulsée par Valophis Habitat à Villeneuve-Saint-Georges. Le volet animation sociale de ce projet est mis en œuvre par Valophis Habitat depuis 2021. La dimension insertion est portée par Études et Chantier qui propose de développer les activités suivantes autour d’une serre pédagogique : entretien des espaces verts, animation d'ateliers horticoles, plantations de plants arbustifs et production de plants potagers. L’agrément ACI a été obtenu en mars 2023 pour un démarrage en juillet.

Création d’emploi : 5 CDDI et 1 CDD

Coût du projet : 175 220€

Montant proposé : 10 000€ en fonctionnement

En savoir plus : https://etudesetchantiers.org/etudes_chantiers/ile-de-france/

10. Habitudes

Aménagement et travaux de la recyclerie textile à Fontenay-sous-Bois

La recyclerie textile Habitudes s'est installée dans le tiers-lieu des Bains Douches à Fontenay-sous-Bois. Ce projet nécessite un aménagement et des travaux pour permettre le stockage, le tri et les activités de la recyclerie. Une fois le lieu aménagé, elle pourra également organiser des ateliers de sensibilisation aux enjeux environnementaux et sociaux liés à l'industrie textile.

Création d’emploi : 1 ETP en 2023 et 1 ETP en 2024

Coût du projet : 23 948€

Montant proposé : 12 000€ en investissement

En savoir plus : https://www.facebook.com/habitudes.asso

Ouverture d’une ressourcerie à Saint-Mandé

Le projet porte sur le démarrage de l'activité d'une ressourcerie à Saint-Mandé, en mettant l'accent sur l'accessibilité et la participation des personnes en situation de handicap. L'objectif est de favoriser les rencontres, la participation, la création de lien social via l’emploi, le bénévolat, et les ateliers éducatifs.

Création d’emploi : 2 ETP

Coût du projet : 92 643€

Montant proposé : 13 000€ en fonctionnement

12. Talema

Démarrage d’une entreprise d’insertion dans le prêt à porter haut de gamme à Villiers-sur-Marne

Le projet porte sur le démarrage d'une entreprise d'insertion dans le secteur de la mode et vise à rendre cette dernière accessible au plus grand nombre. Il est cadré autour de 3 activités que sont la formation, la production et les ventes. l'entreprise a obtenu en 2023, l'agrément de l’État pour 10 ETP.

Création de poste : 10 ETP

Coût du projet : 650 000€

Montant proposé : 8 000€ en fonctionnement

13. H Tiers-Lieu

Aménagement d’un espace cuisine dans le tiers-lieu à Villiers-sur-Marne

L'association Beaureg'Art souhaite aménager et équiper un espace cuisine dans son tiers-lieu le "H", pour un projet de restauration et d'ateliers cuisine (ateliers anti-gaspillage, lacto-fermentation). Ce lieu propose diverses activités (AMAP, loisirs créatifs divers, espace de travail partagé), de la sensibilisation au futur environnemental et soutient les projets artistiques du territoire.

Création d’emploi : 2 ETP

Coût du projet : 36 034€

Montant proposé : 13 000€ en investissement

En savoir plus : https://www.facebook.com/htierslieu/

ESS : le Département, soutien de l'économie vertueuse

Le Val-de-Marne accueille plus de 3850 structures employeuses et des milliers d’acteurs qui travaillent dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS). Depuis 16 ans, le Département soutient activement les initiatives de l'ESS qui sont bénéfiques pour la population, l'environnement et la dynamique du territoire.

Le Département a renouvelé sa volonté d’accompagner l’économie sociale et solidaire à travers l’adoption à l’unanimité, du Plan départemental de soutien à l’ESS 2021-2025.