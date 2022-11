L'autrice-illustratrice Julia Chausson en résidence à Champigny-sur-Marne

Le Département du Val-de-Marne mène une politique ambitieuse en matière de livre et de lecture à destination des publics de la petite enfance. Le soutien à la création, le développement de la lecture, l’éveil artistique et culturel sont au cœur des actions menées en collaboration avec les acteurs du livre et de la petite enfance. Celles-ci prennent en compte l’épanouissement et le bien-être de l’enfant et répond à son besoin d’être actif dans son exploration du monde. La vie culturelle et artistique constitue un vecteur de confiance permettant la compréhension du monde et l’expression à travers le renouvellement des imaginaires.

La résidence d'auteur-illustrateur, qu'est-ce que c'est ?

Ce projet vise à soutenir un auteur en lui permettant d’effectuer un travail de création durant tout le temps de sa résidence et de pouvoir s’inspirer de sa rencontre avec les publics de la petite enfance, lors de temps d’ateliers ou d’échanges. Il vise à aller à la rencontre des Val-de-Marnais, enfants, familles et professionnels du livre et de l’enfance, sur un territoire donné.

En privilégiant la rencontre et la relation avec l’artiste, l’expérience sensible à travers la pratique artistique, le projet de résidence favorise aussi la promotion du livre et de la lecture dès le plus jeune âge ainsi que la relation vivante aux œuvres.

Qui est Julia Chausson ?

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris et formée à la gravure, Julia Chausson a publié une trentaine de livres pour enfants (petits et grands). Elle crée, dans son atelier situé aux portes de Paris, des images en gravure sur bois. Son travail de recherche libre de toutes contraintes constitue l'empreinte forte de sa personnalité artistique et donne vie à des comptines, du théâtre d'objets, mais aussi des jeux et scénographies pour les enfants.

La comptine fait partie de son univers de création : elle s'inspire de ce patrimoine oral transmis dès les premiers jours de l'enfant, afin de créer des livres singuliers qui constituent une collection destinée aux tout-petits : Les p'tits chaussons. Elle revisite ensuite ces comptines grâce à une technique ancestrale : celle de la gravure sur bois. Ainsi, sont proposées aux plus jeunes des versions inédites et personnelles grâce à l'objet livre tout entier, qui participe à donner sens au récit.

Un projet de résidence à Champigny-sur-Marne

Jusqu'en décembre 2022, ce projet prends place à Champigny-sur-Marne auprès des publics de 2 structures d'accueil de la petite enfance et des familles (la crèche départementale Félix Pyat et le centre de PMI Stalingrad) et d'une médiathèque.

Pour l'occasion, des jeux et modules artistiques (Jeu des crocos, chaise hibou et petite cabane) seront mis à disposition du public et des professionnels dans les structures participantes. Des ateliers de créations (adressés aux adultes, comme aux enfants) seront également animés, tels que : des ateliers gravures et des ateliers jeux autour de l'oralité et des créations de l'autrice.