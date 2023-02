Le Département affirme son opposition au projet de construction d’un établissement pénitentiaire à Noiseau

En Île-de-France, le Programme immobilier pénitentiaire est mis en œuvre dans un contexte de surpopulation carcérale et de vétusté des établissements particulièrement marqués. Il existe 17 établissements pénitentiaires répartis sur l’ensemble du territoire francilien.

Ces établissements hébergent environ 13 100 personnes détenues pour une capacité opérationnelle de 10 000 places. C’est dans ce contexte qu’est né le projet de construction d’un établissement pénitentiaire dans le Val-de-Marne.

Initialement, le programme immobilier pénitentiaire comportait deux établissements : un de 700 places, dont la localisation n’était pas déterminée, et un établissement de 150 places pour lequel la commune de Limeil-Brévannes a fait l’objet d’études. Le projet a finalement été abandonné, grâce à la mobilisation d’élus et des habitants de la commune, et s’est porté sur la réalisation d’un établissement de 800 places dans la commune de Noiseau.

Le Département défavorable au projet

Le projet de construction d’un établissement pénitentiaire à Noiseau, porté par l’État, a fait l’objet d’une opposition de la commune, partagée par le Département du Val-de-Marne. Cet avis défavorable repose sur plusieurs arguments :

Un impact sur les terres et les activités agricoles . Le Département a engagé une démarche de création d'un Périmètre de Protection des Espaces agricoles et Naturels (PPAEN) qui vise à protéger les terres agricoles et les espaces naturels de l'urbanisation, mais également à instaurer une activité économique agricole dynamique, locale et respectueuse de l'environnement et de la santé humaine. La commune de Noiseau, avec près de 140 hectares de terres agricoles, est particulièrement concernée par le projet de PPAEN.

Un impact fort sur l'environnement. Le projet de construction de l'établissement pénitentiaire se situe en partie sur une zone humide et en limite de la rive gauche du Ru des Nageoires, affluent de la rivière Morbras. Le site est entouré d'un réservoir de biodiversité et de corridors écologiques inscrits au Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d'Île-de-France. Le projet porterait atteinte aux zones humides, et est en contradiction avec les ambitions portées par le Département en faveur du développement durable et du respect de l'environnement.

Enfin, le Val-de-Marne contribue déjà à l’accueil d’établissement pénitentiaire sur son territoire avec le centre pénitentiaire de Fresnes qui dispose d’une capacité d’accueil de 1 338 places et dont l’état de vétusté est vivement critiqué par l’observatoire des prisons. La priorité est donc aujourd’hui que l’État mène les travaux de rénovation promis de longue date.



Pour toutes ces raisons, le Conseil départemental a rejeté le projet de construction d’un établissement pénitentiaire à Noiseau.