Prise de vue aérienne du fort d'Ivry depuis un hélicoptère. Photo : Michel Riehl/ECPAD/Défense Sommaire :

Le Fort d’Ivry-sur-Seine a été édifié entre 1841 et 1845 pour défendre Paris. Il appartient au système des 16 forts détachés construits à distance de l’enceinte d’Adolphe Thiers. Le fort d’Ivry-sur-Seine fait partie de la ceinture Sud, la plus dense en ouvrages défensifs. Il est bâti en forme de pentagone sur une superficie intérieure de 11 hectares, et une superficie totale de 25 hectares avec rajout des fossés et du glacis. Sa construction a nécessité l’intervention de 980 personnes pendant 4 ans.

Le fort domine à l’extrémité du plateau d’Ivry-sur-Seine, s’avançant entre les vallées de la Bièvre et de la Seine, sur la ligne de séparation entre Ivry et Vitry. Cette implantation stratégique présente l’inconvénient d’être située sur des carrières. Ce qui en a compliqué la construction. Elles ont imposé la réalisation de profondes fondations et de nombreuses consolidations. En témoignent de grandes caves voûtées de 10 mètres de haut ou les galeries aménagées pour surveiller les piliers d’exploitation.

L'histoire d'un fort

Garnison et prison

Le fort d’Ivry-sur-Seine reçoit sa première garnison en 1846. Il se transforme en prison en 1848, après les journées insurrectionnelles qui conduisent à l’avènement de la Seconde République. 1 504 insurgés y sont incarcérés dans des conditions très dures. Dans son journal, publié en 1849, un prisonnier témoigne de son arrivée :

« Je m'étais imaginé en entrant au fort que nous serions logés dans les bâtiments servant au casernement des troupes, et à leur défaut dans les casemates. Je ne tardai pas à être détrompé. Entrés peu à peu dans une casemate, nous trouvons des gardiens qui nous ont précédés; ils coupent les cordes de nos poignets, et nous poussent dans un escalier. Nous descendons, sentant un froid humide et glacial nous frapper au visage à mesure que nous avançons. - Y a-t-il de la place pour nous tous ? avait demandé un prisonnier qui se rappelait le supplice de l'Hôtel de ville. - Tout Paris y tiendrait, répondit le gardien. En effet, ces carrières sont immenses ; et je n'en ai vu que l'entrée, n'ayant jamais osé m'aventurer dans ce dédale, où, faute de connaître les marques inscrites au coin des rues, j'aurais pu me perdre, comme il est arrivé à de plus curieux. Quelques chandelles placées le long des murs éclairent l'entrée de ces vastes souterrains ; on ferme les grilles, et derrière, sont placées des sentinelles, prêtes à faire feu lorsqu'elles le jugeront à propos. » (J.C***, du faubourg Saint-Antoine, détenu au fort d’Ivry, Journal d’un insurgé malgré lui, Paris, 1849)

Occupation du fort et position de retrait

Le fort d’Ivry-sur-Seine est le siège de combats en 1871. L’armistice ouvre à l’ennemi les portes des forts extérieurs. Les prussiens occupent celui d’Ivry-sur-Seine du 29 janvier au 20 mars 1871.

Dès 1874, le général Séré de Rivière réorganise le système de défense de la ville de Paris. La ligne des forts construits en 1841-1846 ne correspond plus aux progrès de l’artillerie. Une deuxième ceinture d’ouvrages, distants d’une vingtaine de kilomètres, est construite. Le fort d’Ivry-sur-Seine restera désormais en retrait des lieux de combats, ne conservant plus qu’un rôle de caserne.

Des vocations qui traversent les époques

Les « jardins d’Ivry » d’hier à l’ENS d’aujourd’hui

En 1896, l'abbé Lemire crée la Ligue du coin de terre et du foyer. Cette association met en place des parcelles de culture destinées à la population ouvrière. La concession par l’armée des terrains situés sur les fossés et le glacis permet leur développement. L'abbé inaugure les jardins d'Ivry en 1909. Ils deviennent la vitrine parisienne de l’œuvre. Le président de la République Raymond Poincaré s’y rend en visite officielle le 27 juillet 1913. Ces jardins sont aujourd'hui gérés par l'Association des jardins d'ouvriers d'Ivry.

Le glacis, terrain aménagé en pente douce à partir des éléments extérieurs du fort, est un espace remarquable qui a été classé par le conseil départemental espace naturel sensible (ENS) en 1991.

Au service de l’image militaire

Le service cinématographique des armées (SCA) est créé en 1946 et s’implante au fort en 1947. Il aménage des bureaux et met en place des équipements professionnels dédiés à ses missions de production et de conservation des films et des photographies ainsi que de formation et d'information des militaires grâce au cinéma et à la photographie.

Selon l’évolution des techniques et des missions de l’établissement, de nouveaux bâtiments sont édifiés, d’autres sont rénovés et adaptés aux dernières technologies. Tout ceci contribue à modifier la physionomie du fort.

En 1961, le service est rebaptisé ECA (Établissement cinématographique des armées) puis devient ECPA (Établissement cinématographique et photographique des armées) en 1969 et assure trois grandes missions en matière de production :

Réalisation de films d’instruction destinés aux unités et aux contingents,

Réalisation de films d’information interarmées,

Témoigner des actions extérieures dans lesquelles les armées sont engagées

L’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) est créé en 2001, en tant qu’établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Défense.

Gardien des images à caractère militaire

Production, collecte et conservation d’images

Le fort est aujourd'hui propriété de l'Etat, qui l'a affecté à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD). L’ECPAD réalise des films d’information et à caractère institutionnel. Les « équipes images » de l’établissement (officier images, cameraman, photographe) participent régulièrement aux missions intérieures et aux opérations extérieures pour lesquelles l’armée française est engagée au côté d’autres nations, sous mandat de l’ONU, de l’OTAN et de l’Union européenne. Les personnels de l’établissement assurent la maîtrise complète de la chaîne de production audiovisuelle.

Le caporal Angelina Venot contrôle l'amorce d'un film 35 mm dans les casemates de stockage des bobines, 2 septembre 2003. Photo : Jean-Luc Brunet/ECPAD/Défense Les collections de l’ECPAD s’enrichissent par le versement d’images réalisés en interne par les équipes image de l’ECPAD en opérations extérieures ou lors de missions sur le territoire national. L’ECPAD reçoit aussi le versement des images réalisées en externe par d’autres organismes relevant du ministère des Armées. Ce à quoi s’ajoutent les dons privés de collections de photographies et de films d’amateurs.

Afin de mener à bien les missions de conservation des photographies et des films des armées qui incombent à l’ECPAD, des magasins de conservation (dépôt des films et images fixes) sont construits et agrandis au cours des ans. Des caissons réfrigérés sont construits dans les anciennes poudrières pour conserver dans les conditions de température et d’hygrométrie satisfaisantes les films sur support de cellulose acétate et nitrate. Un bâtiment est aménagé pour accueillir les bobines de films sur support nitrate de cellulose, et paré d’un mur écran en cas d’explosion.

La médiathèque

La médiathèque est depuis 1999 le lieu de consultation des fonds d’archives photographiques puis cinématographiques. Les clients et commanditaires y recherchent, consultent, sélectionnent et achètent, le cas échéant, les images et les productions audiovisuelles conservées par l’ECPAD.

La médiathèque est ouverte au public uniquement sur réservation du mardi au jeudi (9h - 12h / 13h - 17h) et le vendredi (9h - 12h / 13h - 16h). Médiathèque de la Défense, extension de la photothèque, située au centre du fort d’Ivry, 14 novembre 2006. Photo : Sébastien Lafargue/ECPAD/Défense

Le fort s’ouvre

L’ECPAD propose des activités pédagogiques encadrées aux élèves des lycées et collèges, permettant de retracer les différentes représentations des grands conflits du XXe siècle et de découvrir l’histoire et l’évolution des techniques photographiques et cinématographiques.

L’ECPAD ouvre les portes du fort lors des Journées du patrimoine. Elles sont l’occasion pour le personnel de l’établissement de présenter et de faire partager leur métier au public grâce à des expositions, à la présentation des collections, à des ateliers et des visites.

Haut lieu de tournages

L’infrastructure du fort est parfois utilisée comme cadre de tournage de séquences de séries, de films ou de documentaires.

Les souterrains ont servi de décor :

en 1959 à une scène du film Le trou de Jacques Becker,

en 1993, à plusieurs séquences, avec reconstitution des catacombes et des égouts de Paris, de la série télévisée Highlander, saison 1, (épisode The beast below ou Meurtre sous l’opéra),

à la fin des années quatre-vingt-dix, au making of de la série télévisée Sydney Fox aventurière de Grégory Rodriguez

L’entrée du fort a servi de décor, en 2005, au tournage du court métrage Faux départ de Jean-Marc Vincent, avec l’acteur Bruno Solo.

Quelques illustres professionnels du cinéma et de la télévision ont fait leurs premières armes à l’établissement : Claude Lelouch, Bruno Podalydès, Philippe de Broca, Daniel Auteuil, Pierre Schoendoerffer ou bien encore Jean-ClaudeBrialy.