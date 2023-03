Le magazine "ValdeMarne" fait peau neuve

Couverture du magazine ValdeMarne n°402 Au fil des pages, les Val-de-Marnais pourront découvrir de nouvelles rubriques, comme « Le Département en actions » ou « Le Val-de-Marne de demain », proposées dans un format réduit et plus pratique de 36 pages. Plusieurs entrées ont été imaginées pour faciliter la lecture, avec des articles rythmés plus courts, mais aussi des sujets de fond, comme « L’Événement » ou « Grand angle », accordant une belle place à la photo.

Un coup de jeune

Cette nouvelle formule, entièrement réalisée par la direction de la communication du Département, donne également davantage la parole aux acteurs qui font le territoire et qui participent de son attractivité et de son dynamisme. En deux mots, un magazine moderne, en phase avec les modes actuels de lecture, qui s’ouvre au site internet du Département et aux réseaux sociaux.

Les lecteurs assidus continueront évidemment d’y retrouver toutes les informations essentielles liées à l’activité du département et son institution. ValdeMarne poursuit sa mission d’information des politiques et actions du Département au service des Val-de-Marnais.

La périodicité de ValdeMarne change également, passant d’un rythme mensuel à bimestriel.

