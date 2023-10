Le premier Village des Enfants Extra-Ordinaires inauguré à Saint-Maur

Afin de rompre l’isolement que subissent certains enfants porteurs de handicap et leurs familles, l’association "Le village des enfants extraordinaires", soutenue financièrement à hauteur de 50 000€ par le Département du Val-de-Marne, a imaginé un projet novateur et ambitieux : ouvrir le tout premier Village des Enfants-Extraordinaires. C’est donc à Saint-Maur-des-Fossés que ce lieu ludo-éducatif a vu le jour, permettant d’apporter des solutions adaptées, accessibles et innovantes aux enfants de 6 à 18 ans et à leurs familles. Ce prototype grandeur nature sert actuellement de centre pilote. L’objectif ? Un futur possible déploiement dans toute la France.

Informations pratiques : Le Village est situé au 87 avenue Foch, Saint-Maur-des-Fossés (94100) et est ouvert du mardi au samedi, de 09h30 à 18h00. Plus d'informations >> cliquez ici <<

Un lieu magique pour apprendre, socialiser et jouer

Ouvert en septembre 2023, ce centre s’étend sur une surface de 1 200m² répartis sur 2 étages intérieurs, une aire de jeux inclusive extérieure et un parking privatif de 12 places. Ici, l’inclusion et la bienveillance sont les maîtres-mots. Sur place, les espaces s’organisent autour de jeux, d’infrastructures adaptées en accès libre et d’ateliers pédagogiques dirigés par des professionnels de l’art-thérapie ou des artistes enseignants expérimentés. Couleurs douces, lumières indirectes, murs arrondis, cuisine 100% accessible… Tout a été pensé et conçu grâce à une équipe d’experts, afin de répondre à plusieurs objectifs majeurs :

Cinq pôles dédiés aux cinq sens

En extérieur ou en intérieur, l’ensemble des espaces a été optimisé afin de développer les 5 sens et les compétences de la vie de tous les jours des enfants et adolescents accueillis. Pour cela, le Village des Enfants Extra-ordinaires a été organisé autour de 5 pôles d’activités complémentaires :

Le pôle culture se compose d’une salle polyvalente de cinéma, également adaptée à toutes sortes d’autres spectacles. Entre 30 et 50 places permettent d’accueillir enfants et familles, le tout dans un cadre accessible (couloirs et rampes d’accès pour se tenir), adapté (éclairage non agressif, volume sonore maximum réduit), et encadré (présence de bénévoles).

Le pôle artistique permet d’utiliser la musique, la danse ou encore le cirque comme moyens d’expression et de relaxation. Des professeurs de handi-danse formés et expérimentes accueillent les enfants dans une salle multi-sports entièrement équipée (système audio, miroirs aux murs, projections d’images et vidéos au sol…). Un studio de musique est également accessible à tous.

Le pôle création manuelle offre (en extérieur comme en intérieur) la possibilité d’apprendre et de développer la psychomotricité tout en s’amusant, via des ateliers de cuisine pédagogique et un espace de création artistique à la craie. L’objectif ? S’entraîner à toucher et manipuler la matière ou encore réaliser des tâches qui pourront être utile dans le futur.

Le pôle motricité, composé d’un parcours moteur d’intérieur conçu sur-mesure et une aire de jeux extérieur inclusive, permet de stimuler la coordination des mouvements des enfants en misant sur la réussite, la confiance et le plaisir.

Le pôle numérique s’appuie sur des technologies innovantes afin de proposer à tous une salle de relaxation multisensorielle immersive, ainsi qu’une playroom interactive. Parcours de motricité intérieur (©L. Schoenhentz/CD94)

L'engagement du Département pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap

Conscient des besoins quotidiens spécifiques des enfants et jeunes en situation de handicap, le Département mène une politique volontariste en mettant en place des aides et dispositifs sur son territoire. Via le Schéma pour l'Autonomie (2020-2025) à destination des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs aidants, il propose des axes prioritaires et des actions concrètes. Le but ? Favoriser leur intégration dans la ville, améliorer leur quotidien et diversifier les dispositifs d'accueil.

Dans le Val-de-Marne, 115 000 personnes ont un droit ouvert à la MDPH.

En partenariat avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le Département s'engage également quotidiennement pour faciliter l'autonomie des personnes en situation de handicap. Ce lieu unique leur permet de s'informer, de faire valoir leurs droits et de demander des prestations.

