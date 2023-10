Le street-art trace sa voie en Val-de-Marne

Dans l'atelier de Stew (©J.Jollet/CD94) Le festival de street-art Phénomèn'Art qui aura lieu les 13, 14 et 15 octobre 2023 (organisé par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs) est l'occasion de partir à la découverte de la richesse du patrimoine en matière de street art mais aussi d'aller rencontrer ceux qui le créent et le font évoluer : les artistes eux-mêmes. Parmi les nombreux street artistes présents, les val-de-marnais Stew et Tom Brikx lèvent le voile.

Les voix (voies) du street-art en Val-de-Marne

Tom Brikx est portraitiste et cultive l’anonymat. Il dote ses visages de formes courbes mais a choisi des briques anguleuses de Lego® pour les réaliser. Il pose ses portraits à travers le monde mais cultive son attachement au Val-de-Marne, et notamment à Charenton-le-Pont où l’on peut découvrir nombre de ses réalisations.

Stew a choisi le pochoir. C'est à Ivry-sur-Seine, dans son atelier, qu'il donne vie à ses oiseaux de toutes tailles, colorés et ornés motifs japonais. Il leur faire prendre leur envol sur les murs, portes et portails métalliques pour délivrer un message de liberté dans le Val-de-Marne et aux quatre coins du monde.

Le street-art dans le Val-de-Marne... une grande histoire d'amour

Rendez-vous avec Tom Brikx (©A.Glaude/CD94) Depuis les années 90 le street art pare les murs et le mobilier urbain du Val-de-Marne. Dès le début, de nombreux artistes y trouvent des lieux « intermédiaires » où s’exprimer et perfectionner leurs techniques : palissades de travaux, friches urbaines, terrains vagues, piles de ponts et tout simplement les murs des rues. Des lieux qui sont aussi propices aux rencontres et aux échanges qui permettent collaboration et transmission, deux dimensions fortes dans le mouvement graffiti dont sont souvent issus les street artistes.

Je met des portraits de personnalités en lien avec le lieu où je les appose, c'est une ouverture ludique, pédagogique. Tom Brikx

Si Vitry-sur-Seine est considérée comme le berceau de cet art urbain, et si Fontenay-sous-Bois la talonne de près au rang des précurseurs, la famille des villes qui s’ouvrent au street art ne cesse de s’agrandir : Ivry-sur-Seine, Arcueil, Vincennes, Charenton-le-Pont, etc . " Les artistes graffeurs devraient être d'intérêt public, indique Stew. Parce que les gens dans ces quartiers ils viennent et ils nous disent merci, merci beaucoup et on est pas payés pour le faire." Aujourd’hui artistes locaux, natifs du Val-de-Marne ou attachés au territoire, nationaux voire internationaux, émergeants, confirmés voire renommés viennent poser leurs œuvres au cœur de l’espace public val-de-marnais, sur un nombre croissant d’espaces tolérés voire prévus à cet effet par les villes.

Les gens ne savent pas comment aborder les choses, c'est pas qu'ils aiment pas ce que l'on fait, c'est qu'ils ne comprennent pas. Il faut communiquer. Stew

Les styles et les techniques se mêlent pour former un véritable patrimoine valorisé par les collectivités et des associations. Des visites commentées (disponibles sur Explore Paris) incitent toute l’année habitants et touristes à venir découvrir ces rues transformées en galeries à ciel ouvert. L’organisation de journées portes ouvertes d’ateliers d’artistes ou de festivals favorisent la rencontre du public avec ces artistes que l’on ne voit pas mais dont on côtoie leurs œuvres au quotidien. "C'est des moments privilégiés d'être au contact des gens, insiste Stew. En général les gens qui viennent à l'atelier soit connaissent mon travail et ont donc a priori la même sensibilité que moi, soit ont envie de connaitre le milieu donc ils sont intéressés. Et au niveau artistique ça permet de l'échange."

Tags, graffitis, street-art, muralisme... quelle différence ?

Différencier ces pratiques est loin d'être facile et la frontière entre chacun de ces genres est parfois poreuse.

Mal considéré par le grand public, le tag est une signature : c'est l'apposition vandale et rapide sur les murs d'un blaze (= pseudo). Le but est de marquer son territoire et d'être vu.

Les graffeurs entendent marquer l’espace urbain, par rébellion, par manifestation individuelle (ou collective), par revendication territoriale ou encore par contestation de la gentrification d'un lieu. Il peut s'agir de lettrages stylisés ou de dessins, et doivent être visibles (certains graffs sont positionnées à des endroits particulièrement inaccessibles mais très visibles). Certains graffeurs nourrissent parfois une recherche d’esthétisme pour embellir, à leur façon, l’espace public.

Un pochoir de Stew dans la rue (©J.Jollet/CD94) Les artistes de street-art peuvent être d'anciens graffeurs et proposent des œuvres souvent (mais pas tout le temps) plus consensuelles, davantage destinées au grand public. Ces artistes valorisent et participent à l'esthétisme des quartiers populaires, voire la gentrification tant décriée par les graffeurs.

Leurs œuvres peuvent être vandales (mais sont alors tolérées par les collectivités et autorités) ou être le fruit d'une commande (association, propriétaire de bâtiment, mairie...). Mais le point commun est de proposer de l'art accessible gratuitement à tous.

Les œuvres peuvent prendre diverses formes : du pochoir comme le très célèbre Banksy, Stew, C215 ou encore Raf Urban ; du collage comme JR ; du matériau insolite comme les Legos de Tom Brikx ou la mosaïque d'Invader ; des déclinaisons calligraphiques comme Dark ou encore Marko 93. Les possibilités sont infinies. Certains de ces street-artists deviennent côtés sur le marché de l'art : ils exposent et vendent leurs productions en galerie.

Même si le street-art est toléré par le grand public, certains artistes continuent de faire valoir leur facette "vandale" à leur façon. Certains font du graff et du street-art sous des "blazes" différents pour distinguer leurs pratiques (comme Stew et Marko93) et d'autres, comme l'anonyme Banksy, se moquent carrément du système.

Rendez-vous avec Tom Brikx (©A.Glaude/CD94) Pour l'anecdote, en 2018, l'œuvre de Banksy "Love is in the bin" avait été vendue aux enchères plus d'un million d'euros... juste avant que l'œuvre ne s'auto-détruise, partiellement déchiquetée par l'artiste grâce a un mécanisme à distance. Ce que Banksy n'avait peut-être pas vu venir, c'est que trois ans plus tard, le tableau -à moitié détruit donc- serait finalement vendu... 21,8 millions d'euros.

Le muralisme est la suite logique du street-art... en version XXL. Il suffit de faire un tour au spot 13 (entre Paris et le Val-de-Marne) ou au 13e arrondissement pour découvrir de œuvres spectaculairement gigantesques sur des bâtiments entiers. Le Val-de-Marne aussi en accueille : Villiers-sur-Marne arbore par exemple une fresque murale orange de Crey 132 sur un immeuble.