Le Val-de-Marne accueille des champions de tir à l'arc

Cette année, la Coupe du Monde Hyundai de Tir à l'arc revient pour sa 16ème édition. Après une première étape à Antalya (Turquie), une deuxième à Gwangju (Corée du Sud), c'est à Paris (plus précisément au Stade Charléty) que les archers poseront leurs carquois pour disputer la troisième manche, du 21 au 24 juin. Après cette phase éliminatoire, les archers qualifiés s'affronteront lors des finales qui se dérouleront le week-end du 25 et 26 juin dans notre département et plus particulièrement... dans la cour royale du Château de Vincennes !

À deux ans des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les archers du monde entier (dont Sophie Dodémont, Fontenaysienne, véritable référence en arc à poulies) s'affronteront dans ce nouveau cadre qu'est le château de Vincennes. Enceinte fortifiée chargée d'histoire, ce château parfaitement conservé accueille près de 60 000 visiteurs par an et s'apprête à recevoir un tout autre public passionné de tir à l'arc.

Des délégations étrangères dans le Val-de-Marne

Mais le château de Vincennes n'est pas le seul lieu val-de-marnais à accueillir les archers internationaux. En effet, parmi la trentaine de sites val-de-marnais retenus comme Centres de Préparation aux Jeux (CPJ), deux équipements sportifs accueillent déjà des délégations étrangères, leur permettant ainsi de bénéficier d'infrastructures pour leurs entraînements :

le pas de tir à l'arc Robert Rolland à Villiers-sur-Marne (qui accueille la délégation de Hong-Kong)

le centre départemental de tir à l'arc à Chennevières-sur-Marne (qui accueille les délégations du Brésil, de la Chine Tapei et de la Corée du Sud)

L'accueil des délégations s'inscrit dans cette dynamique sportive, touristique et festive (représentée par le label "Terre de jeux"), ainsi que dans la continuité de la politique en faveur du sport pour tous du Département du Val-de-Marne, qui s'engage de plus en plus dans l'aventure olympique et paralympique.

En 2021, le CPJ de Chennevières avait déjà accueilli les délégations du Mexique et des États-Unis en préparation à la Coupe du monde et au tournoi de qualification, en vue des Jeux Olympiques de Tokyo.

L'entraînement de l'équipe sud-coréenne en images

Le week-end du 18 et 19 juin, l'équipe de la Corée du Sud s'est entraînée à Chennevières lors d'un stage de préparation à la Coupe du monde.

Le saviez-vous ? La Corée du Sud, terre d'excellence dans ce domaine, est la meilleure nation de la planète tir à l’arc : depuis 1991, elle a remporté 30 médailles mondiales en individuel (dont 13 titres) et 15 par équipe (dont 12 titres). Depuis 1988, elle a remporté 14 médailles olympiques en individuel (dont 5 en or) et 7 médailles par équipe (dont 6 en or). L’ensemble des records du Monde individuels seniors est détenu par la Corée. Enfin, la Corée exporte son savoir-faire. Tous les titres olympiques de 2000 et 2004 ont été obtenus par des archers entraînés par des coréens.