Le Val-de-Marne, terre d'histoire(s) : la vie de château

Lorsqu’il décide, en 1660, de faire construire un château à Sucy-en-Brie, Jean-Baptiste Lambert de Thorigny n’en est pas à son coup d’essai. Ce conseiller des finances de Louis XIV a déjà édifié l’Hôtel Lambert sur l’île de la Cité. Ce qu’il recherche désormais, c’est un château de plaisance, sorte de résidence secondaire, afin de fuir l’air pollué de la capitale, comme le faisait le roi Saint Louis à Vincennes, au XIIIe siècle. « Et pour partir en vacances à cette époque-là, on ne va pas en Bretagne ni sur la côte d’Azur, mais en banlieue qui offre tout ce qu’on peut rechercher, explique notre guide Amandine Meunier, responsable de la Mission Patrimoine. Pour ces grands officiers, c’est avant tout la proximité de Paris, il faut être à moins d’une journée de cheval du roi dont la résidence principale est au Louvre, pour pouvoir rapidement accéder à son service. » Sucy offre aux Lambert un emplacement stratégique très plébiscité sur le bord du plateau briard, un paysage magnifique avec sa perspective plongeante sur la vallée de la Marne, des terres fertiles, une forêt giboyeuse.

Grosbois, situé sur la commune de Boissy-Saint-Léger, jouit, quant à lui, d’un atout exceptionnel : c’est le seul domaine de chasse aussi proche de Paris qui n’appartienne pas à la monarchie. Nicolas de Harlay, surintendant des finances d’Henri IV, y démarre la construction de son château à la fin du XVIe siècle dans le grand style français du quartier des Offices, à Fontainebleau. À Sucy, les Lambert, « un peu les Rothschild du XVIIe siècle », vont lancer les débuts du classicisme avec des artistes auxquels ils ont déjà fait appel sur l’île de la Cité : Louis Le Vau, Charles le Brun, André Le Nôtre… Entre-temps, il y aura eu Vaux-le-Vicomte et il y aura bientôt Versailles, dès 1664. S’intercalant entre les deux, Sucy permet de saisir la continuité d’un style. Aujourd’hui, il accueille les classes de l’école du Louvre dans l’un des plus beaux vestibules d’Île-de-France, exemplaire par ses colonnes doriques qui donnent l’illusion de cercle à cette pièce carrée.

Signes extérieurs de richesse

Mais le plus notable est ailleurs. Dans les motifs guerriers de la frise, purement ostentatoires, ou dans le mythe d’Hercule représenté sur les deux bas-reliefs réalisés par le sculpteur néerlandais Gérard van Opstal. Des détails du patrimoine conservé et restauré, à Sucy comme à Grosbois, qui dévoilent l’objectif de cette noblesse de robe constituée de serviteurs du roi anoblis : montrer la puissance, la fortune et la richesse de la famille. Pour cela, ils ne lésinent pas sur les moyens, qu’il s’agisse du salon Le Brun, l’une des plus belles pièces du château de Sucy, ou de la salle à manger, l’une des premières du genre. Les Lambert reprennent ici l’idée de Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, à Vaux-le-Vicomte, de créer une pièce uniquement pour prendre le repas. Entre la grande table en bois massif, les décors chargés des murs, les matériaux utilisés ou les fresques du plafond, tout convie à montrer qu’à Sucy, on fait bombance, comme le racontera d’ailleurs Diderot, qui séjourna plusieurs étés au château de Grandval en contrebas.

Cet exemple et d’autres multiples désignent ces châteaux non seulement comme des signes extérieurs de richesse destinés à impressionner, mais bien plus comme les témoins d’un art de vivre. Un des nombreux propriétaires qui se succédèrent à Grosbois, le président du Directoire Barras donnera ainsi chaque soir, après sa journée de travail au Palais du Luxembourg, des fêtes faramineuses, entraînant le tout-Paris culturel de l'époque. L’histoire du maréchal Berthier, qui acquiert le château en 1805, l’illustre plus encore. Parmi les pièces uniques et le riche mobilier d’empire, le salon de la chasse permet à notre guide, David Nowakowski, de nous régaler de quelques anecdotes dans lesquelles on peut lire, en creux, « une véritable histoire d’amitié entre Napoléon et son chef d’état-major, chargé entre autres de réorganiser le service des chasses mis à mal par la Révolution, dans le but de reconstituer des relations internationales ». Quelques pièces plus loin, au bout de la galerie des batailles décorée de peintures commandées par Berthier pour fêter la victoire de Wagram, à la place de la bibliothèque qui aujourd’hui conclut la visite en beauté, se trouvait un petit théâtre qui aura fait les grandes heures de la sociabilité du château.

Que sont devenus nos manoirs d’antan ?

Choisy-le-Roi, Bercy, Charenton, Ormesson… Les châteaux étaient fort nombreux en Val-de-Marne. La seule commune de Sucy en comptait six, dont deux ont disparu, les autres tenant lieu, qui de mairie, qui de tribunal ou d’établissement d’enseignement religieux. Le château de Sucy lui-même abrite depuis sa restauration à la fin des années 90 un conservatoire de musique qui le fait vivre.

À Maisons-Alfort, des sept châteaux existants, il ne reste que celui de Réghat, lieu de séjour de la marquise de Pompadour. Devenue siège en 1872 de l’usine Springer qui fête ses 150 ans au printemps, la demeure inscrite depuis 1979 à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques accueille le musée de Maisons-Alfort, qui en plus d’une crypte archéologique, déploie un très riche fonds d’archives ainsi qu’une belle muséographie mettant en valeur les richesses, productions et activités liées au terroir.

D’autres ont opté pour l’événementiel, manière originale de promouvoir le tourisme dans les châteaux. Ainsi en dehors des séminaires, décors de films et concerts classiques, Santeny, érigé en 1870, reçoit principalement les mariages, qui selon son propriétaire, Sylvain Bourguignon, contribuent à faire rayonner notre culture à l’étranger : « Santeny est souvent le château le plus connu derrière Versailles pour les Japonais et les Chinois. »

Cet article est issu du numéro de mars 2022 du magazine ValdeMarne

