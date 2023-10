Les coulisses d’Ordival : des agents au service des collégiens !

« Non, il ne faut pas distribuer des bonbons dans la file d’attente. » Quelques jours avant la distribution d’Ordival, les agents volontaires sont invités à répondre à un petit quiz sur le déroulement de la journée. Parmi les bonnes réponses, se sont glissées quelques propositions incongrues qui permettent de détendre l’atmosphère.

Cette réunion de préparation est indispensable pour Stéphanie Rivière, responsable adjointe du Service écoles internes et formation, et Marc-Olivier Albertini, chef de projet Cap Echat : responsables de site pour Ordival depuis 7 ans, ils connaissent bien le dispositif et les problèmes que les agents peuvent être amenés à rencontrer le jour J.

Les agents volontaires sont agent de maintenance ou agent de service général d’un collège, responsable à la DRH, assistante d’élu ou auxiliaire de puériculture, secrétaire, chef de service adjointe ou chef de projet… Au total, 14 agents départementaux sont en charge de la distribution d’Ordival sur le collège Condorcet : samedi 23 septembre, 455 ordinateurs sont prévus pour l’ensemble des élèves de 6e des 4 collèges de Maisons-Alfort.

Les coulisses d'Ordival... en BD ! Photos : D. Adam et E. Legrand

Des agents volontaires au service des collégiens

Samedi dès 7h30, toute l’équipe est sur le pont ! Préparation des lieux, pose de la signalétique pour diriger les familles et les élèves, réception et stockage des ordinateurs Ordival, préparation et vérification des conventions pour faciliter la remise… Il n’y a pas une minute à perdre car tout doit être prêt pour 9h !

Mais tout se prépare dans la bonne humeur ! Certains comme Anouk Le Viavant participent chaque année : « Avec Ordival, on offre la même chance au départ à tous les élèves pour qu’ils réussissent dans leur scolarité. La démarche est belle, on travaille dans une bonne ambiance et on a une super équipe : tout est bien organisé et les responsables du site sont à l’écoute dès qu’on a un problème ».

Stéphanie Rivière, une des 2 responsables du site, complète les propos d’Anouk : « Ordival, c’est parfois le seul ordinateur de la famille. Ça permet vraiment de lutter contre la fracture numérique. »

Hinda Hennou participe également depuis plusieurs années : « Je participe car c’est un vrai plaisir de voir le sourire des enfants quand on leur attribue leur Ordival. C’est une question d’égalité, ils ont tous le même ordinateur. »

Les 16 classes de 6e des collèges Condorcet, Nicolas-de-Staël, Jules-Ferry et Edouard-Herriot se sont succédé jusqu’à 17h30. Bilan, des élèves et des familles ravis !

Pour cette année 2023, ce sont 16 900 ordinateurs qui seront remis aux élèves de 6e et 400 Ordival également distribués aux nouveaux enseignants val-de-marnais. Un investissement de 8,5 millions d’euros pour le Département : « Un investissement important mais nécessaire afin que les jeunes Val-de-Marnais puissent se saisir très tôt de l’outil informatique, aujourd’hui essentiel au quotidien de tous. » rappelle Olivier Capitanio, Président du Département.