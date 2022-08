Les crèches et centres de PMI se refont une beauté durant l'été

333,9 millions d'euros, c'est le budget départemental consacré à l'enfance et à la famille en 2022

En 2022, le Département investit 5,4 millions d'euros dans la construction, l'entretien, la rénovation ou encore la réhabilitation des crèches et centres de PMI.

Au sein de ce budget, plus de 4,8 millions d'euros sont entièrement consacrés aux travaux d'été (3,9 millions d'euros dans les crèches départementales et 860 000 euros dans les centres de PMI). Cet été, 77 crèches départementales et 36 centres de PMI ont fait l’objet de travaux.

La qualité environnementale des bâtiments, le bien-être des enfants et leur épanouissement sont au cœur de nos préoccupations. déclare Olivier Capitanio, Président du Département.

Parmi les différents chantiers mis en place en 2022, trois importants projets sont menés afin d'améliorer le confort des enfants accueillis et des équipes professionnelles :

agrandissement et restructuration de la crèche Charpentier à l'Haÿ-les-Roses (20 places supplémentaires en remplacement de 20 places à Robert-Ferrer)

(20 places supplémentaires en remplacement de 20 places à Robert-Ferrer) agrandissement et restructuration de la crèche du 11 novembre à Alfortville (12 places supplémentaires réparties sur les crèches départementales d'Alfortville)

(12 places supplémentaires réparties sur les crèches départementales d'Alfortville) relocalisation de la PMI Carnot à Villeneuve-Saint-Georges

Focus sur le chantier de la crèche des Graviers

Ce jeudi 25 août, la crèche des Graviers à Villeneuve-Saint-Georges a fait l'objet d'une visite de chantier, l'occasion de constater l'avancée des travaux qui ont débuté en juillet et qui devraient se terminer en décembre 2022.

Afin de répondre aux objectifs de maîtrise des coûts et d'optimisation des espaces, plusieurs changements sont apportés à cette crèche tels que :

la restructuration des locaux afin d'en améliorer le fonctionnement ;

la modification et l'optimisation de la cuisine, de la biberonnerie et de la buanderie ;

la création d'une lingerie ;

l'installation d'une centrale de traitement d'air.

La performance énergétique est également au cœur du projet puisque les locaux seront équipés de matériels moins consommateurs en énergie, ce qui permettra, en outre, d'améliorer thermiquement et phoniquement l'environnement de travail des agents.

Budget : 509 000 euros

Objectif : 1000 solutions d'accueil supplémentaires

La construction de nouvelles crèches, la rénovation ou l'extension de bâtiments déjà existants s'inscrit dans l'optique de concrétiser davantage le projet d'augmentation du nombre de solutions de garde mis en place par le Département.

Notre ambition : développer 1000 solutions d'accueil supplémentaires d'ici 2028, notamment en poursuivant la création de nouvelles crèches et l'extension des établissements d'accueil existants.

Olivier Capitanio, Président du Département

Ainsi, de nouvelles infrastructures ont vu le jour telles que la 78e crèche départementale René-Rousseau à Champigny-sur-Marne ou encore la crèche Anne-Sylvestre à Chevilly-Larue, toutes deux ouvertes en septembre 2021 et comptabilisant 60 places chacune. La construction de la 79e crèche départementale à Limeil-Brévannes a, elle, commencé en mai 2022 dans le but d'accueillir à son tour 60 jeunes enfants.