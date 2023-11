Les droits de l’enfant : le Val-de-Marne impliqué auprès des plus jeunes

Chaque année, lors de la journée internationale des droits de l'enfant, la France célèbre l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989. Cette journée témoigne de l'engagement de la communauté éducative pour mieux faire connaître le texte de la Convention, les droits qu'il énonce, chez les enfants et les jeunes comme chez les adultes.

Chef de file de la protection de l'enfance et de la jeunesse, le Département élabore des actions dans l’optique de protéger les enfants, et leurs droits à son échelle.

Accueil des enfants

Le Département du Val-de-Marne développe une politique volontariste en matière de petite enfance et gère ainsi 80 crèches collectives départementales permettant ainsi aux familles d’articuler au mieux vie familiale et vie professionnelle. Ces établissements représentent près de la moitié des crèches gérées par les départements de France.

Le projet éducatif des crèches départementales, commun à l’ensemble des 80 établissements, définit les valeurs et axes éducatifs retenus afin d’assurer l’accueil, le soin, le développement, le bien-être et l’éveil des enfants, en favorisant l’égalité entre filles et garçons et la mixité sociale.

Protection de l'enfance

La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation. C'est une compétence spécifique des Conseils départementaux.

Dans le Val-de-Marne, l'accueil d'urgence des enfants est assuré directement par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Département du Val-de-Marne. Les bébés de moins de 3 ans sont accueillis à la pouponnière, située à Sucy-en-Brie.

L'accueil à moyen ou long terme des enfants est assuré, quant à lui, par des foyers associatifs habilités par le Département du Val-de-Marne ou le placement auprès des assistants familiaux.

Responsable des collèges, le Département propose différentes actions afin de favoriser la réussite de l'ensemble des élèves et de concourir au bien vivre au sein de l'établissement. Par exemple :

la construction de collèges publics moins consommateurs d’énergie et adaptés aux activités et à la vie des collégiens (Gisèle Halimi, Christiane Desroches-Noblecourt),

une restauration saine et équilibrée,

SOS rentrée qui accompagne les jeunes val-de-marnais rencontrant des difficultés dans le cadre de leur parcours scolaire ou de formation,

le remboursement à 50% d'Imagine R,

Ordival, un ordinateur remis gratuitement à chaque nouvel élève de 6e scolarisé dans le Val-de-Marne.



La santé

Le Département du Val-de-Marne intervient également pour accompagner la santé des plus jeunes. Par exemple avec :