Les Échappées 2022 : le festival de la poésie, de la musique et du numérique

Les Echappées 2 (édition 2021) à Alfortville ©D. Adam

Terre de culture, de création et d’innovation, le Val-de-Marne est particulièrement heureux d’inviter petits et grands à explorer la richesse de la poésie contemporaine en découvrant les relations qu’elle entretient avec la musique et le numérique lors d’un festival d’un nouveau genre, organisé en complicité avec de très nombreux équipements culturels du département.

Tout le mois de mars 2022, cette troisième édition des Échappées offrira l’occasion de partir à la rencontre des formes hybrides de la poésie contemporaine, en permettant à chacun – quels que soient son histoire, sa sensibilité, sa culture et son rapport au langage – de s’approprier un art qui exprime conscience et sensibilité, reflète l’état du monde et de l’esprit humain, aide à mieux se découvrir et à découvrir les autres, à partager leurs vies, leurs émotions et leurs rêves…

Programme 2022 des Echappées (à venir)

Cet évènement sera l'occasion de voir de grands noms comme Denis Lavant ou encore Jacques Donguy. Une journée d'échanges aura également lieu au MAC VAL.

L'intégralité du programme sera bientôt disponible.

Nos partenaires Anis Gras - Le lieu de l'Autre Lieu atypique et éclectique, Anis Gras - Le lieu de l'Autre propose de faire découvrir une poésie transdisciplinaire, ludique et interactive, ouverte à tous, des plus petits aux plus grands. www.lelieudelautre.com

YouTube Le Comptoir Petite fabrique artistique, Le Comptoir accompagne la jeune création musicale et les projets transdisciplinaires qui croisent et décloisonnent les esthétiques. Un cabaret convivial et effervescent ouvert sur le monde où l’on partage musiques et cuisine. www.musiquesaucomptoir.com

YouTube Le Générateur Ce lieu unique dédié à la performance artistique est avant tout lieu de création. Les artistes en résidence mêlent de manière novatrice et audacieuse les disciplines en présentant aux publics des propositions singulières et souvent transdisciplinaires. www.legenerateur.com

Viméo La Maison du conte Création, transmission, recherche, renouvellement des formes et des écritures, la Maison du conte travaille continuellement au développement de l’art du conte et à son ouverture à d’autres disciplines. www.lamaisonduconte.fr

YouTube La Muse en Circuit La Muse en Circuit est dédiée aux créations musicales et aux arts numériques décloisonnant les genres et les disciplines (littérature, danse, vidéo et arts plastiques). Elle produit et accompagne la création et ses artistes au travers de résidences, de projets et de transmission musicaux. www.alamuse.com

YouTube Neuf médiathèques et bibliothèques partenaires Lieux d’accès aux savoirs et aux cultures, les médiathèques occupent une place déterminante dans le paysage local. Avec une programmation toujours renouvelée et novatrice, en phase avec les nouveaux usages numériques, elles misent sur une approche transdisciplinaire et vivante du langage.

La poésie : un exercice de liberté

Avec le Département du Val-de-Marne, vive(z) la création !

En prenant l’initiative de cet événement, le Département du Val-de-Marne poursuit ainsi son engagement historique et volontaire en faveur de la création sous toutes ses formes, et continue de soutenir avec force l’accès de tous à la culture, vecteur essentiel d’émancipation individuelle et collective.