Les formations petite enfance du Département certifiées Qualiopi

Centre de formation aux métiers de l'enfance ; crédit photo : E. Legrand

Les centres de formation départementaux certifiés Qualiopi

Le Département assure la formation aux métiers de la petite enfance à travers ses propres centres de formation, situés au domaine Chérioux, à Vitry-sur-Seine :

Ces centres de formation ont reçu la certification Qualiopi délivrée par l'organisme certificateur Qualitia certification.

"Certification Qualiopi obtenue pour l’intégralité de ses actions de formation, le service des Formations aux Métiers de l’Enfance et son équipe se voient ainsi récompensés pour tout le travail accompli !" Muriel Sitbon, puéricultrice cadre supérieur de santé, chef du service ForME et directrice des écoles départementales IFAP et de puéricultrices

Qualiopi, qu'est-ce que c'est ?

Qualiopi est un référentiel national qui garantit la qualité du processus de formation à travers des objectifs précis, les résultats obtenus ou encore les modalités d’accueil et d’évaluation.

L'accessibilité est également au cœur de la démarche, en ce qui concerne l'accueil en formation des publics en situation de handicap.

La certification prend en compte l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mises en œuvre dans le cadre de la formation, tout comme la qualification et les compétences des personnels formateurs. Au sein de l'école de puériculture, les formatrices permanentes sont toutes puéricultrices et cadre de santé, au sein de l’IFAP, elles sont infirmières puéricultrices diplômées d’Etat, quant aux intervenants extérieurs, ils sont diplômés d’Etat dans le domaine médical ou paramédical ou experts dans leur domaine.

Enfin, la certification Qualiopi donne une plus grande lisibilité à l’offre de formation en la référençant au sein de catalogues nationaux.

L'IFAP recrute ses futurs étudiants

L'institut de formation des auxiliaires de puériculture (IFAP) accueillera à la rentrée de septembre 2022 40 étudiants.

L’intégration de l’institut de formation est soumise à un examen du dossier et à un entretien : postulez avant le 10 juin à minuit !