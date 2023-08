Les nouveautés de la rentrée 2023 !

Dès le lundi 4 septembre, les élèves des collèges entameront leur nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions, grâce à l'investissement du Département. Petit tour d'horizon des nouveautés 2023 !

Des travaux pendant l'accalmie estivale

Dans les collèges, "été" rime avec "chantiers". Le Département profite de cette période pour effectuer de lourdes réhabilitations ou des interventions de moindre ampleur dans la plupart des collèges publics val-de-marnais. Pour l'été 2023, ces travaux s’élèvent à 10,5 millions d’euros. Par exemple, les établissements Le Parc à Saint-Maur-des-Fossés, Jean-Charcot à Joinville-le-Pont et La Cerisaie à Charenton-le-Pont font l’objet d’importants réaménagements, à hauteur d’environ trois millions d’euros. Les rénovations des locaux de nombreux établissements totalisent le plus gros investissement, avec deux millions d’euros. Le renouvellement des canalisations d’eau chaude et froide dans les collèges Molière à Chennevières-sur-Marne et Guy-Môquet à Villejuif est entrepris pour un montant global de 700 000 euros.

Deux nouveaux collèges pour la rentrée 2023

Collège Christiane-Desroches-Noblecourt à Villeneuve-le-Roi (photo : L. Schoenhentz) A Ivry-sur-Seine, le collège Gisèle-Halimi est le 5e collège de la ville : il permettra de mieux répartir les effectifs de la commune afin d'offrir les meilleures conditions de réussite aux jeunes élèves : 6 600 m² pour accueillir jusqu’à 26 classes de collégiens. Ce 108e collège vise la labellisation "bâtiment passif" et représente un investissement de 35 millions d'euros pour le Département.

A Villeneuve-le-Roi, le collège de la cité scolaire Georges-Brassens a été entièrement reconstruit. A cette occasion, il change de nom et devient le collège Christiane-Desroches-Noblecourt. Un investissement de 32,5 millions d'euros pour le Département a permis de rénover entièrement l'ancien collège et de le transformer en un établissement moderne et respectueux de l'environnement.

Un nouvel espace numérique de travail

Expérimentation du nouvel ENT au collège Elsa-Triolet à Champigny-sur-Marne (photo : E. Legrand) A partir de septembre 2023, le Département déploie dans l’ensemble des collèges du Val-de-Marne un nouvel espace numérique de travail (ENT) : moncollege.valdemarne.fr. Cet espace virtuel d’apprentissage donne accès à des ressources et des services en ligne de façon sécurisée.

Safina a pu l'expérimenter pendant son année de 6e au collège Elsa-Triolet à Champigny-sur-Marne : "L’ENT est facile à utiliser et pratique par exemple pour envoyer des messages aux professeurs si je n’ai pas compris quelque chose en cours ou dans les devoirs. Ils nous répondent par la messagerie."

Le meilleur pour l'avenir des élèves de collège

"Les Départements ont la responsabilité de construire, d’entretenir et de contribuer financièrement au fonctionnement des collèges. Mais nous avons décidé d’aller au-delà de ces missions obligatoires" rappelle Olivier Capitanio, Président du Département : remboursement de la carte Imagine R, dotation des Ordival pour les 6e, aide à la demi-pension, SOS Rentrée... Le Département s’engage pleinement en faveur des collégiens en proposant de nombreuses actions aux familles.