Les rendez-vous de l'Arc boisé 2023

Domaine de Marmouset ; crédit photo : Eric Legrand

Les rendez-vous de l'Arc Boisé

Du printemps à l’automne, le Département et ses partenaires vous proposent de découvrir les multiples facettes de l’Arc boisé, la biodiversité de sa faune et de sa flore, ses mares, landes, taillis, etc. Participez aux nombreuses balades, observations, sorties crépusculaires, randonnées ou activités sportives…

Qu'est-ce que l'Arc boisé ?

Vaste ensemble forestier, l’Arc boisé s'étend sur 3000 hectares, trois départements, plusieurs forêts et communes. Pour préserver ses richesses naturelles et paysagères, Le Val-de-Marne, l’Office national des forêts, l’Agence des espaces verts de la région Île-de-France, l’Essonne, la Seine-et-Marne, ainsi que tous les partenaires de la forêt de l’Arc boisé ont signé une charte forestière. Cette charte engage tous ces acteurs autour d'enjeux – sociaux, économiques et environnementaux – et d'actions concrètes afin de protéger cet espace et d'en assurer une gestion durable.