Les sites sportifs val-de-marnais accueillent des athlètes de haut niveau internationaux

Le Val-de-Marne, labellisé terre de jeux Créé par le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 (COJO), le label "Terre de Jeux" a pour ambition d’encourager tous les territoires de France à s’engager dans l’aventure olympique et paralympique. Ainsi, en signant cette convention, le Département du Val-de-Marne entend prendre toute sa place dans cette dynamique sportive, touristique et festive. A ses côtés, ce ne sont pas moins de 28 communes val-de-marnaises qui ont obtenu ce label. Ensemble, ils s’engagent à faire vivre, à l’échelle locale et pour le plus grand nombre, l’émotion des Jeux. Pour le Département du Val-de-Marne, cette démarche s’inscrit dans la continuité de sa politique en faveur du sport pour toutes et tous, qui comprend notamment de nombreux dispositifs de subvention et d’accompagnement des acteurs sportifs du territoire.