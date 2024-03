Ligne 14 Sud du Grand Paris Express : Arrivée en gare prévue en juin

Gare de Chevilly-Larue : deux bâtiments accueilleront les voyageurs depuis la surface. - photo : E. Legrand En ce début d’année, sur le chantier de la future gare de Chevilly-Larue (Marché-International), les équipes s’affairent aux différentes tâches : fonctionnement des escalators et des guichets automatiques, test de désenfumage sur les quais ou équipement des portes palières d’accès aux trains. Outre la longueur des nouvelles rames MP 14, composées de huit voitures et longues de 120 mètres, « la nouveauté des prolongements Sud et Nord de la ligne 14, ce sont des façades de quai qui isolent totalement les voyageurs de la circulation des trains pour renforcer la sécurité », explique Catherine Barudoni, chargée d’information de proximité à la RATP qui assure la maîtrise d’ouvrage.

Autre nouveauté, les lignes du Grand Paris Express comporteront de véritables gares en surface. À la gare de Chevilly, deux bâtiments sont construits de chaque côté de la RD 7 pour assurer l’accueil des voyageurs, en correspondance direct avec le tramway T7 et le bus TVM.

Dans un rayon d’un km, seront ainsi réunis le marché international de Rungis et ses 11 000 emplois, la future Cité de la gastronomie et l’écoquartier Anatole-France - Les Meuniers, en cours d’aménagement.

Une vitesse moyenne de 40 km/h

1 million de voyageurs attendus chaque jour.

À moins de trois mois de la mise en service, la RATP, qui assurera l’exploitation de la ligne, se mobilise sur la marche à blanc. Il s’agit de simuler les conditions réelles de circulation, sans voyageurs à bord. « Les systèmes de pilotage automatique de la ligne 14 ont été modernisés », précise Catherine Barudoni.

Plus performantes, les nouvelles rames pourront embarquer près de 1 000 voyageurs. Avec un passage toutes les 85 secondes aux heures de pointe, la ligne 14 transportera jusqu’à un million de voyageurs par jour à une vitesse moyenne 40 km/h, contre 30 km/h sur les autres lignes.

Le premier test grandeur nature sera réalisé, lui, dès l’été lors des Jeux où plus de 10 millions de spectateurs sont attendus.

6 nouvelles gares en Val-de-Marne

Chantier de la future gare de la ligne 14 Sud à Chevilly-Larue - photo : E. Legrand La ligne 14 reliera l’aéroport d’Orly à Saint-Denis-Pleyel en 40 min. Le prolongement Sud, mis en service en juin prochain, comprend sept nouvelles gares, dont six en Val-de-Marne :

Hôpital-Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre - Gentilly)

L’Haÿ-les-Roses

Villejuif - Gustave-Roussy

Chevilly-Larue (Marché-International)

Thiais-Orly (Pont-de-Rungis)

Aéroport-d’Orly.

La gare Villejuif - Gustave-Roussy, qui assure une interconnexion avec la ligne 15 Sud (Pont-de-Sèvres – Noisy-Champs), ne sera desservie qu’à la mise service de cette dernière fin 2025. La ligne 14 Sud offrira des correspondances avec les lignes de métro 7 actuelles et, à terme les 16, 17 et 18. Mais aussi les tramways T3 et T7, le RER C, le TVM et les bus.

« C’est le début d’une révolution des transports qui offrira à nos concitoyens des services de mobilités performants et compétitifs. Le Val-de-Marne confirme ainsi ses engagements pour une mobilité plus verte et accessible au plus grand nombre. La ligne 14 contribue ainsi au dynamisme économique et à l’emploi sur le territoire. » explique Jean-Daniel Amsler Vice-président du Département en charge des Transports, de la Circulation et des Anciens Combattants.