Livre pour grandir : "7 comptines d'oiselles et d'oiseaux", l'ouvrage offert aux bébés nés en 2024

Chaque année, le Département du Val-de-Marne offre à tous les nouveau-nés du Val-de-Marne un ouvrage qui a pour ambition de leur donner le goût de la lecture et de les inciter à porter leur regard sur une œuvre artistique.

Après "Le petit livre des grandes choses", offert en 2023, c'est le livre "7 comptines d'oiselles et d'oiseaux qui sera prochainement distribué aux familles.

De l'arrivée au monde à l'émancipation

L'œuf, les poussins, le coucou, le pic épeiche, la huppe, la chouette effraie ou encore le cheveu... ce n'est pas un mais sept petits livres que propose Sarah Cheveau. Réunis dans un coffret, ces sept ouvrages -comme les sept jours de la semaine- permettent d'installer une progression au fur et à mesure de la lecture. Avec humour et fantaisie, ce véritable récit visuel accompagne le mouvement naturel de chaque enfant qui est celui de naître, de grandir et de prendre son indépendance.

L'idée de cet objet-livre atypique est également de constituer une mini bibliothèque portative, de format réduit (7,4 x 10,5 cm) et intimiste. Chaque livre comportera 14 pages (soit 7 doubles pages par livre) et tiendra dans la main des jeunes lecteurs. Pour illustrer cet ouvrage, les techniques du papier découpé et du collage ont été adoptées, ainsi qu'une gamme de couleurs différentes par livre.

Qui est Sarah Cheveau, l'autrice de 7 comptines d'oiselles et d'oiseaux ?

Après avoir obtenu un master en illustration, gravure et vidéo à l'École de Recherche Graphique puis l'agrégation, Sarah Cheveau a enseigné l'art en secondaire pendant six ans. Aujourd'hui, elle est autrice et illustratrice à plein temps et garde un lien étroit avec la pédagogie en animant de nombreux ateliers artistiques au sein de différentes structures telles que des bibliothèques et des écoles. C'est au sein de ces ateliers que se forment son rythme de création ainsi que la naissance des idées de ses livres.

Ses thèmes de prédilection ? Le jeu, l'interactivité, la motricité et l'absurde.

Technique du papier découpé, feutre, peinture et fusain, ce sont autant de procédés qui lui permettent de faire en sorte que chaque projet soit unique. Et parmi ses projets, on retrouve son ouvrage Pop Corn (Éditions Les Grandes Personnes, septembre 2019) qui invite les lecteurs à découvrir le ciel étoilé, ou encore The Swift (Corraini Edizioni, mai 2021), un album jeunesse qui mêle prouesses en vol d'une colonie de martinets et couleurs vives, traduit en anglais, en allemand et en italien.

Un cadeau offert aux nouveau-nés depuis plus de 30 ans

7 comptines d'oiselles et d'oiseaux est le 3e livre pour grandir offert par le Département. Sa diffusion auprès des nouveau-nés du territoire participe à la politique menée par le Conseil départemental en faveur de l'accès à la culture pour tous, et ce dès le plus jeune âge. Chacun doit pouvoir s'emparer de l'album comme il le souhaite, à la fois les enfants, les familles et les professionnels du secteur, mais aussi les auteurs. A travers le soutien du Département à la création littéraire, la démarche artistique contribue à l'enrichissement de l'offre culturelle pour tous les habitants.

Comme tous les ans, le livre pour grandir fera l'objet d'une exposition itinérante dans les bibliothèques et médiathèques du Val-de-Marne qui en font la demande.