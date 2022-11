Livre pour grandir : "Le petit livre des grandes choses", l'ouvrage offert aux bébés nés en 2023

Chaque année, le Département du Val-de-Marne offre à tous les nouveau-nés du Val-de-Marne un ouvrage qui a pour ambition de leur donner le goût de la lecture et de les inciter à porter leur regard sur une œuvre artistique.

Après "La petite créature", offert en 2022, c'est le livre "Le petit livre des grandes choses" qui sera prochainement distribué aux familles.

Découvrez le monde à hauteur d'enfant

Un grand chien, les bottes de papa, la table de la cuisine, un arbre... Tant de choses paraissent immenses pour les tout-petits ! Dans cet album relié aux coins ronds et dans un format adapté aux petites mains, l'univers familier est saisi à hauteur d'enfant.

Un récit visuel de la journée des tout-petits qui, grâce à l'alternance des points de vue, propose une lecture ludique qui invite au dialogue avec le parent. Sur une première double-page trône une image presque abstraite, en gros plan. Puis, à travers le regard du parent, se dévoile une scène du quotidien. Un véritable émerveillement pour le petit lecteur.

Sophie Vissière, autrice et illustratice du "Petit livre des grandes choses" ©L-E. Rocq-Havard

Qui est Sophie Vissière, l'autrice du Petit livre des grandes choses ?

Après avoir étudié la communication visuelle, Sophie Vissière est devenue graphiste et illustratrice. Illustrations travaillées couleur par couleur, fabrication de pochoirs, peinture à la gouache ou encore détails aux crayons de couleur, tant de procédés qui renvoient la douceur présente dans ses livres.

Son premier album, Le potager d'Alena (éditions hélium) a vu le jour en 2017 et s'est vu être primé à la Foire de Bologne (Bologna Ragazzi Award Book). En 2021, elle invitait déjà les lecteurs à explorer le quotidien des tout-petits avec un livre intitulé Petite pousse, dont l'histoire permet aux plus jeunes de découvrir un jardin en pleine floraison.

Un cadeau offert aux nouveau-nés depuis plus de 30 ans

"Le petit livre des grandes choses" est le 33e livre pour grandir offert par le Département. Sa diffusion auprès des nouveau-nés du territoire participe à la politique menée par le Conseil départemental en faveur de l'accès à la culture pour tous, et ce dès le plus jeune âge. Chacun doit pouvoir s'emparer de l'album comme il le souhaite, à la fois les enfants, les familles et les professionnels du secteur, mais aussi les auteurs. A travers le soutien du Département à la création littéraire, la démarche artistique contribue à l'enrichissement de l'offre culturelle pour tous les habitants.

Comme tous les ans, le livre pour grandir fera l'objet d'une exposition itinérante dans les bibliothèques et médiathèques du Val-de-Marne qui en font la demande.