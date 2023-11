Lutte contre le harcèlement scolaire : le Département s’engage

Qu’est-ce que le harcèlement ?

Le harcèlement est une violence répétée qui peut être verbale, physique et/ou psychologique. Peu visibles, ces comportements négatifs voire violents visent à blesser et à nuire à la cible des attaques. Le harcèlement scolaire toucherait près d’un élève sur dix chaque année.

Avec le développement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, il dépasse le cadre scolaire et affecte aussi les jeunes à travers le cyberharcèlement. Une étude menée par le Blog du modérateur (BDM) en 2022 sur l’usage du numérique précise que 15% des 16-18 ans disent avoir subi du harcèlement via les réseaux sociaux.

Les conséquences du harcèlement et du cyberharcèlement sur la scolarité et la santé des jeunes peuvent être graves et perdurer à long terme : isolement, perte de l’estime de soi, baisse des résultats scolaires voire décrochage, profond mal-être, troubles du comportement alimentaire, conduites suicidaires, etc.

Prévention du harcèlement en milieu scolaire dans le Val-de-Marne

Pour répondre aux besoins exprimés par les collèges, le Département met en place des actions de sensibilisation pour les élèves et leurs parents. Les actions pédagogiques proposées aux élèves sont menées pendant le temps scolaire ou périscolaire, en complémentarité des apprentissages de l’Education nationale. Pluridisciplinaires et interdisciplinaires, les actions éducatives sont portées par plusieurs directions du Département et par des acteurs externes, sélectionnés par les services départementaux, pour leurs expertises et leurs capacités à s’adresser aux collégiens.

Photo : M. Lumbroso Par exemple, l'action "Lutte contre le harcèlement et prévention du cyberharcèlement" est proposée à la communauté éducative pour les élèves de 5e. Elle complète le programme pHARe de l’Education nationale. Ainsi, vendredi 10 novembre, les élèves du collège Pierre-Brossolette à Villeneuve-Saint-Georges seront les premiers à participer à une séance de théâtre-forum sur ce thème avec l’association "L’envers de l’art" : chaque élève sera invité à réagir aux mises en situation et à s’exprimer pour imaginer collectivement des solutions alternatives aux situations de harcèlement et cyberharcèlement. Utiliser le théâtre comme outil de médiation permet de répéter le message de prévention d’une autre manière afin que chaque collégien puisse se l’approprier durablement.

L’ensemble de ces actions s’inscrit dans le cadre des orientations du Pacte départemental de prévention et de sécurité définies en octobre 2021. Le Département agit pour offrir aux élèves de collèges un environnement leur garantissant les meilleures conditions de réussite.