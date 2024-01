Mathieu Lehanneur, designer et créateur de la torche et de la vasque des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Mathieu Lehanneur - Photo : Lucille Schoenhentz

Comment vous êtes-vous lancé dans l’aventure de la création de la torche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024?

Mathieu Lehanneur : Paris 2024 a organisé un concours restreint par le biais d’un appel d’offres avec une douzaine de designer à qui ils souhaitaient confier la conception de la torche et de la vasque. Nous devions soumettre nos propositions de torche, de vasque et de mini-chaudrons à partir d’un cahier des charges reprenant les valeurs et les codes de Paris 2024 ainsi que les éléments techniques, notamment sa hauteur (entre 50 et 75 cm) et son poids (entre 1,2 kg et 1,9 kg). Les résultats de l’appel d’offre ont été rendus fin janvier 2023 et la torche a été dévoilée en juillet 2023.

Qu’est-ce que ça fait de s’attaquer à ces symboles ?

Torche olympique Paris 2024. Photo : Lucille Schoenhentz

Quand on vous l’apprend vous avez quelques secondes de grand bonheur qui sont vite suivis, non par un stress, mais une douce pression cadencée par le tictac du compte à rebours. Car c’est un projet sur lequel on ne peut prendre aucun retard. Mon équipe et moi sommes en charge de la conception et du dessin, mais au total plus d’une centaine de personnes sont impliquées : des techniciens, des ingénieurs, des spécialistes de l’acier recyclé, des systèmes de brûleurs haute technologie, etc. La satisfaction ne vient que lorsque l’objet est totalement fini. Avant on est trop concentré sur ce qu’il faut livrer.

Comment avez-vous conçu la torche olympique ?

Dans son bureau à La Factory à Ivry, Mathieu Lehanneur croque la torche olympique. Photo : Sabrina Costanzo Je me suis appuyé sur les trois piliers de Paris 2024. Pour qu’elle symbolise le principe d’égalité, j’ai cherché à réaliser un objet symétrique. C’est à ma connaissance une première. L’incarnation de l’idée d’apaisement passe par ses formes courbes et arrondies. La torche devait aussi nous parler de Paris. La Seine est devenue son élément emblématique. C’est elle qui crée cet effet liquide. Sa couleur, un doré extrêmement doux, est le résultat de la fusion de la médaille d’or, d’argent et de bronze. Afin de réduire son empreinte écologique, nous avons utilisé un acier recyclé. Et en faisant en sorte qu’on puisse en démonter les éléments, les recharger et les réutiliser, on a réussi à ne produire que 2 000 torches, au lieu des 10 000 à 12 000 comme lors des éditions prédédentes.

Quelle place occupe-t-elle parmi les œuvres et objets que vous avez réalisés ?

La torche est à la fois un projet supplémentaire et une réalisation chère à mon cœur. Ça n’arrive qu’une seule fois dans une vie ! Avec la vasque, elles comptent parmi les rares projets qui sont vu par des milliards de personnes. Elles sont chargées d’histoire et s’inscrivent dans la continuité de l’olympisme et de l’histoire des objets olympiques

Mathieu Lehanneur. Photo : Lucille Schoenhentz

Mathieu Lehanneur : designer français de renommée internationale

Mathieu Lehanneur est designer. Né en 1974, il grandit en banlieue parisienne et suit des études de design pendant 7 ans avant de s’installer en indépendant. « Dans ma chambre d’abord ! Puis progressivement les choses ont pris de l’ampleur et j’ai ouvert mon studio à Mathieu Lehanneur dans son atelier à La Factory. Photo : Loup-Etienne Rocq-Havard Paris en 2001. Aujourd’hui à Ivry on est une équipe d’une petite dizaine de personnes. » Ses créations sont nombreuses et couvrent une pluralité de domaines. Il a été amené à redessiner le chœur d’une église romane du 11e, à développer des projets pour un service de soins palliatifs en hôpital, du mobilier, de l’architecture d’intérieur, des projets de voiture pour Renault, etc. Ses œuvres figurent dans les collections permanentes du MoMA, à New York, du Centre Pompidou, du musée des Arts Décoratifs et de la fondation d'art contemporain à Paris, ainsi que du Design Museum à Gand en Belgique.

Aujourd’hui il souhaite se concentrer davantage sur des pièces exclusives qu’il développe et produit dans ses bureaux et ateliers à Ivry-sur-Seine ou avec ses artisans partenaires. Elles vont du mobilier, au luminaire, en passant par les lustres, tables, etc. et sont vendues aux quatre coins du monde, avec une prédominance pour les Etats-Unis. « Avec mon équipe, j’ai passé dix ans au cœur de Paris. Mais il nous fallait un espace plus accessible et plus grand, afin d’optimiser la logistique de nos réalisations. Nous sommes installés à Ivry depuis un an et demi dans ce bâtiment industriel des années 1900 en briques rouges. Son nom, La Factory, est un clin d’œil à l’atelier d’Andy Warhol. Il suggère que c’est un lieu de production d’objets mais aussi d’idées. »

Mathieu Lehanneur est un créateur qui développe une vision large du design. Sa marque de fabrique ? « Se nourrir d’une sorte d’énergie naturelle afin de générer des formes organiques, comme l’aspect liquide que l’on a réalisé sur la torche olympique. Il s’agit de révéler qu’un objet n’est pas qu’une chose statique mais qui peut véhiculer une sorte d’intensité et donner le sentiment d’être encore vivant. » De cette approche découle sa volonté « de toujours travailler avec la vraie couleur des matières, de laisser le plus possible la matière nue ».

Ses nombreux terrains d’expression (mobilier urbain, architecture intérieure, design de produits technologiques et d’œuvres exclusives) l’amènent à travailler aussi bien la céramique, que le marbre, le cuir, le métal, etc. «. Parce qu’il a un pouvoir magique. C’est une sorte d’équivalent de l’œuf pour le cuisinier ! On le connait depuis toujours et il offre une multiplicité de mises en forme. » Et s’il lui fallait choisir: « car on en est constitué à l’échelle de la cellule et car on vit dessus à l’échelle astrophysique. »

Passionné par la science, il a associé à de nombreuses reprises des scientifiques à ses projets. Et il utilise la dimension scientifique comme source d’inspiration dans ses créations « pour comprendre comment, en tant qu’êtres humains, nous fonctionnons, nous percevons, nous voyons, nous pensons, pourquoi nous croyons. De façon plus concrète pour créer des objets je me sers des connaissances sur la composition de l’air, le fonctionnement et la transformation des matériaux, etc. »

L’année 2024 s’annonce riche en événements pour Mathieu Lehanneur. Élu designer de l’année 2024 par Maison & Objet, il présentera une grande installation pendant le salon du 18 au 22 janvier autour des questions de « survivalisme ». « Il s’agit de réfléchir à une autre façon de vivre, loin des grandes villes. La question qu’on s’est posé c’est : si nous devions quitter Paris, le Val-de-Marne, Ivry, qu’est-ce qu’on emmènerait ? Nous allons essayer de mettre ça en scène pendant le salon. » Jusqu’à l’été ce sera la préparation de la vasque qui sera révélée lors de la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques. Avec en toile de fond le défi permanent que Mathieu Lehanneur se lance à lui-même et à son équipe : « Travailler pour réaliser l’essence de l’idée de départ. Et ne tolérer aucun compromis. C’est la raison d’être de La Factory. »