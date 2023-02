Mounir Amhiln, champion de breaking : "Les Jeux Olympiques sont une sacrée reconnaissance"

Mounir Amhiln a plus d'une corde à son arc. Le jeune homme s'investit dans des projets en France et au Bénin, autour du sport, de l'éducation, de l'insertion sociale et de l'accompagnement scolaire des plus jeunes, et de la transmission des valeurs sportives, à travers notamment l'association Fondament'all (soutenue par le Département). Mais ce n'est pas tout.

Car à même pas 30 ans le Campinois est aussi un athlète de haut niveau en breaking (aussi appelé breakdance ou break). Parmi tous les projets du jeune homme, on compte notamment l'espoir de se qualifier aux prochains Jeux Olympiques. Il s'est confié au magazine ValdeMarne.

ValdeMarne : La breakdance sera pour la première fois une discipline olympique lors des Jeux de Paris 2024. C’est un sport ou un art ?

Mounir Amhiln : Je vois la breakdance avant tout comme un art qui nécessite des qualités physiques propres au monde des sportifs de haut niveau. Chaque jour, j’ai une heure trente de préparation physique et quatre à cinq heures de danse. Je saurai si je suis qualifié aux Jeux de Paris à la fin de l’année 2023. Les JO, c’est une sacrée reconnaissance pour une discipline née de la culture hip-hop qui a longtemps évolué en dehors de tout cadre officiel.

Il faut savoir contre-attaquer

Démonstration de breaking par Mounir Amhiln (©L.Schoenhentz) ValdeMarne : Êtes-vous dans la répétition du geste parfait ou y a-t-il de nouveaux mouvements ou figures qui surgissent ?

Mounir Amhiln Dans la compétition de breakdance, qui se déroule sous forme de « battle » contre des adversaires, il faut savoir contre-attaquer. Si vous observez que vos concurrents travaillent sur de nouveaux gestes, vous devez réagir. On ne peut pas rester sur une pratique figée, il faut savoir inventer pour rester au top niveau. Lors d’un battle, tu as moins d’une minute pour t’exprimer.

Actuellement, mes concurrents les plus redoutables sont les Japonais et les Américains.

ValdeMarne : Qui sont vos principaux adversaires ?

Mounir Amhiln Actuellement, mes concurrents les plus redoutables sont les Japonais et les Américains. Avant une compétition, j’ai pour principe de moins danser les jours qui précèdent. Pas pour m’économiser physiquement, mais pour arriver en état de manque le jour J. Cela me rend plus fort.

ValdeMarne : Vous avez créé une association, Initiall, qui vise à permettre à des publics qui en sont éloignés de s’initier à la danse ?

Mounir Amhiln : Oui, j’interviens auprès de seniors et de personnes en situation de handicap moteur ou mental. Par exemple, je donne régulièrement des cours à des enfants autistes dans un institut médico-éducatif. L’été dernier, j’ai participé à la Caravane des jeux organisée par le Département avec Fondament’All, association dont je suis le parrain artistique et sportif, afin de faire découvrir les différents mondes de la danse.

Le saviez-vous ? Star val-de-marnaise dans sa discipline, Mounir Amhiln est venu faire une démonstration de breakdance en janvier 2023 à la Briqueterie. Ce centre chorégraphique, situé à Vitry-sur-Seine, fait partie de la trentaine de sites sportifs val-de-marnais reconnus comme centres de préparation aux Jeux (CPJ) par le comité d'organisation de Paris 2024. C'est en tant que CPJ que la Briqueterie accueillera la délégation japonaise pour de futurs entraînements, dès l'été 2023, en vue des prochains Jeux Olympiques. En savoir plus sur les CPJ du Val-de-Marne

Comprendre les mots de breakdance en moins de deux minutes

Breakdance, breaking ou break... trois façons de désigner cette discipline aussi sportive qu'artistique qui fera son entrée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais au fait... savez-vous parler "breaking" ? Mounir vous explique quelques termes pour mieux comprendre ce sport.

Vidéo : Et si on parlait breaking ?

Lire la transcription textuelle de la vidéo