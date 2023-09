Nouvelle récompense pour le collège Samuel-Paty : il est reconnu exemplaire par le G20 !

Un bâtiment exemplaire

Le collège Samuel-Paty figure parmi les 100 bâtiments durables emblématiques à travers le monde, identifiés par le India Bureau of Energy Efficiency (BEE), Sustainable Energy for All (SEforALL), le World Green Building Council (WorldGBC) et leurs partenaires à l’occasion du sommet du G20 qui s’est tenu les 9 et 10 septembre 2023 à New Delhi (Inde).

Ce rendez-vous international a permis de mettre à l’honneur :

des bâtiments et des établissements exemplaires qui favorisent une conception et un comportement sensible au climat,

les innovations qui peuvent ouvrir la voie à une transformation mondiale vers un environnement bâti durable,

un engagement envers la lutte contre le changement climatique.

Certifié "Haute Qualité Environnementale (HQE) bâtiments durables" et labellisé "Bâtiment passif", le collège Samuel-Paty s’inscrit dans une démarche environnementale ambitieuse. Le bâtiment a été pensé pour satisfaire à différents niveaux d’usages : de nombreux dispositifs (visibles ou non) permettent un confort optimal du bâtiment et une réduction significative de ses consommations énergétiques.

Une architecture économe en matière et en énergie

Pour s’inscrire dans une démarche environnementale et énergétique exemplaire, le bois a été choisi comme matériau central du projet. Provenant d’arbres de forêts françaises, le bois utilisé pour le projet est résistant, durable et offre une meilleure conservation de la chaleur, permettant ainsi une baisse considérable de la consommation de chauffage. Une fois associé à une faible couche de béton, il permet également une isolation acoustique optimale. Selon Edouard Molard, architecte chez Archipente, en charge du projet : « Le bois est l’avenir de l’architecture […] Contrairement à ce que peut penser le grand public, le bois est un matériau qui vieillit très bien et ne nécessite pas d’entretien ».

Samuel-Paty est le premier collège d’Ile-De-France à être doté d’une structure en bois dont l’impact écologique est positif.

Le bâtiment compte aussi une ventilation double flux pour améliorer la qualité de l’air intérieur, mais également rafraîchir les espaces lors de plus fortes chaleurs. Des puits de lumière circulaires avec réflecteurs sont disposés sur le toit pour réduire l’utilisation de lumières artificielles. Des panneaux photovoltaïques y seront prochainement installés afin de produire environ 170% de la consommation annuelle d’électricité du collège et de l’unité indépendante (hors logement). Pour rendre durable ce projet de grande ampleur sur le plan fonctionnel, environnemental et énergétique, le Département a investi 28 millions d’euros. « Offrant des conditions d’études de grande qualité, ce collège répond parfaitement aux ambitions que nous nourrissons pour la réussite et l’épanouissement de tous les collégiens », déclare le vice-président en charge des collèges, Nicola Tryzna.

Véritable prouesse technique du Département, le collège avait déjà reçu la Mention spéciale du Jury Passibat’ pour son inscription dans une démarche environnementale de haut niveau en 2022.