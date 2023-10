Objectif baignade : un nouveau chantier pour préserver la qualité de l’eau de la Seine

A moins d’un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Département a commencé des travaux de séparation des réseaux d’assainissement entre Chevilly-Larue et l’Haÿ-les-Roses, pour rendre possible la baignade dans la Seine. Ce grand projet de 49 millions d’euros permettra d'améliorer la qualité des eaux rejetées dans la Seine.