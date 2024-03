Opération "Adopte ton arbre" : venez au parc de la Plaine des Bordes, repartez gratuitement avec un arbre !

Conseils de plantation : Faites tremper la motte de l'arbre dans un contenant étanche. Quelques jours avant, creusez un trou aussi profond que la motte et plus large que les racines. Dépotez et plantez l'arbre en le maintenant bien droit. Rebouchez le trou en poussant la terre jusqu'à la base de la tige et en formant une cuvette autour de l'arbre. Arrosez abondamment pour que la terre soit bien tassée.