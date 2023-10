Opération "Adopte ton arbre" : venez au parc du Grand Godet, repartez gratuitement avec un arbre !

Conseils de plantation des arbres fruitiers en racines nues : Les arbres fruitiers doivent être taillés à la plantation : raccourcir de moitié les branches, rafraîchir un peu les racines et couper les racines cassées. Faire un pralinage : Mélanger de l'eau avec de la terre pour faire une boue épaisse et y plonger les racines.

Lors de la distribution, dimanche 26 novembre, vous pourrez assister à un atelier sur les bonnes pratiques du pralinage. Faire un trou d'environ 2 fois la taille des racines. Planter l'arbre puis reboucher le trou, tasser la terre et l'arroser copieusement. Attention : le délai de plantation est de 3 jours maximum après réception (soit mercredi 29 novembre).