Paris 2024 : J-500... les Jeux se rapprochent !

3 infos sur les Jeux de Paris 2024 que vous ne saviez (peut-être) pas Les Jeux de Paris 2024 seront les premiers à respecter la parité parfaite entre les femmes et les hommes. L'évènement de 2024 sera l'occasion d'accueillir 4 nouvelles disciplines sportives dans la compétition : le breaking (ou breakdance), l'escalade sportive, le skateboard et le surf. La devise olympique "Citius, Altius, Fortius" ("Plus vite, plus haut, plus fort") est née à Arcueil, dans le Val-de-Marne ! Pierre de Coubertin, à qui l'on doit les Jeux Olympiques modernes, a emprunté cette devise à un ami proviseur d'un établissement scolaire. En 2021, la devise a été complétée devenant ainsi : "Citius, Altius, Fortius - Communiter" ("Plus vite, plus haut, plus fort - Ensemble"). Les prochains Jeux Olympiques de Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024. En savoir plus sur l'histoire des Jeux Olympiques