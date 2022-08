Paroles d'expert : tout savoir pour réussir sa plantation d'arbre

Les bénéfices de l'arbre en ville L’arbre est un producteur d’oxygène (O2), un purificateur d’air, une source de vie et de bien-être. Il absorbe le dioxyde de carbone (CO2) de l’atmosphère, le transforme en sucre et rejette l’oxygène. En milieu urbain, les arbres remplissent des fonctions écologiques d’autant plus importantes car la nature y est plus rare. Ils abritent de nombreuses espèces animales (insectes, mammifères, oiseaux, etc.) et ont un rôle déterminant pour le sol (épuration, aération, filtration, etc.). Ils peuvent aussi contribuer à notre confort et à notre sécurité (zone piétonne, route, piste cyclable, etc.) et jouer un rôle social, esthétique et même économique (production de fruits, de bois, etc.).