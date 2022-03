Permanences départementales dans votre ville : les services départementaux se rapprochent des usagers

Prenez rendez-vous dès maintenant pour l'une des permanences départementales. Après Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Cachan, Charenton-le-Pont, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, Kremlin-Bicêtre, Le Plessis-Trévise, Orly, Sucy-en-Brie, Villecresnes, Villejuif et Vitry-sur-Seine, le dispositif s'élargit encore : depuis le 28 mars 2022, il est possible de réserver un créneau de rendez-vous à la nouvelle permanence départementale de Chennevières-sur-Marne.

Aide aux services en ligne et dépôt de dossier

Grâce aux permanences départementales, un agent du Département reçoit sur rendez-vous les usagers rencontrant des difficultés pour réaliser leurs démarches en ligne sur le site valdemarne.fr telles que le remboursement de 50% de la carte Imagine R, une demande de place en crèche, le forfait de transport Améthyste ou réservation d'un séjour dans l'un des 2 villages vacances du Val-de-Marne.

Les usagers pourront également y déposer leur dossier et leurs pièces justificatives ou se faire aider pour des demandes concernant le forfait Améthyste, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou un dossier traité par la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne).

Pour ces démarches, les usagers n’auront donc plus besoin de se déplacer auprès des services départementaux situés à Créteil.

Un accueil sur rendez-vous

Les premières permanences sont ouvertes dans 19 villes du territoire : Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Cachan, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre, Le Plessis-trévise, Orly, Sucy-en-Brie, Villecresnes, Villejuif et Vitry-sur-Seine. Il n'est pas nécessaire d'habiter ses villes pour prendre rendez-vous dans l'une de ces permanences. Elles sont ouvertes à toutes et tous les habitants du Val-de-Marne. Chaque permanence est équipée du dispositif Acceo pour faciliter l'accueil des personnes sourdes, malentendantes et aphasiques.

Il est possible de prendre rendez-vous :